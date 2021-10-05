印度補助新冠肺炎死者家屬驚人　因確診而輕生也符合資格

▲印度疫情。（圖／達志影像）

實習記者黃靜芸／台北報導

印度最高法院4日批准政府裁定，將支付因新冠肺炎死亡、或是因得知確診而輕生者的家屬，每名可申請到約670美元（約台幣1萬8683元 ）補償金。印度至今因確診而死亡人數，經官方統計已高達44萬8997例，因此所需支付金額獎超過3億美元。

此項政策詳細資格廣泛，除因確診而死亡的受害者外，在診斷後或接受治療後30天內死亡，包括因得知確診而輕生者，任何與確診有關的死亡都符合賠償資格。

提交請願書的申訴者高拉夫·班薩爾 (Gaurav Bansal)提到，法院裁定，即使個人死亡證明「未」將新冠肺炎列為死因，政府也不能立即拒絕賠償。另外，在處理有爭議的案例時，申訴委員會將檢查已故患者的記錄，並在30天內進行通話確認。他隨後補充，患者住院及接受治療的相關醫療院所，須向死者家屬提供所有的醫療文件，這是判決書上很重要的一點。他表示，「根據法律，這不是慈善機構，是申請賠償者的合法權利。」

這項政策允許死者家屬追溯申請賠償，往後若再有人因新冠病毒離世，家屬亦可以申請賠償。據外媒報導指出，當地已指派專人協助家屬處理後續事宜。

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