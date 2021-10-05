　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

長榮長賜輪「停靠青島維修」　受損部位集中船首…陸海事局曝現況

▲▼ 長賜號,長賜輪,長榮。（圖／達志影像／美聯社）

▲長賜號抵達大陸青島維修。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

3月間在蘇伊士運河擱淺、造成嚴重堵塞的長榮海運長賜輪，4日自英國抵達青島。據陸媒《中新網》報導，「長賜」號安全靠泊在中國船舶武船集團青島北船重工修船分廠。據悉，該輪受損部位主要集中在船首，將在青島開展20餘天的維修作業。

長賜輪在7月7日獲准重新開航後，先前往歐洲卸貨再返航亞洲，而前往青島維修前的上一個停靠港口是英國菲力斯杜港（Port of Felixstowe），經過20餘天的航行後抵達青島停靠。

青島海事局交管中心值班長張志剛表示，由於4日正值大陸十一長假期間，青島近海旅遊觀光船舶及作業漁船較多，長賜輪全長近400公尺，在進港時的操作靈活性受到一定影響。

張志剛說，加上長賜輪駛往青島時處於空載狀態，吃水較淺，盲區相對較大。基於上述原因，海事局提前派出海巡艇清理航道，並組織海域交通，保障長賜輪安全進港。

根據報導，長賜輪在青島完成維修作業後，應會重新投入歐亞航線航行。

▲▼長賜輪擱淺卡蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長賜輪曾擱淺卡蘇伊士運河。（圖／路透）

今年3月間，長賜號從深圳鹽田港出發，預定開往荷蘭鹿特丹港。3月23日從南向北駛入蘇伊士運河後擱淺，造成運河全段雙向堵塞6天，多達450艘船隻延誤航程，影響國際油價、海運價格，尤其是歐亞線運價格暴漲。

長賜輪擱淺是自2004年利比亞籍10萬噸油輪擱淺在當地3天以來，蘇伊士運河最嚴重的航運堵塞事故。長賜輪全長約400公尺，寬59公尺，排水量達22萬噸，在巴拿馬註冊，是全球目前營運中的最大型貨輪之一。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
北市7.2萬AZ預約秒殺！轉搶新北名額　衛生局曝3原因
快訊／派出所長「被刀砍頭、脖」　送醫急救中
《天橋》導演嗆爆料金鐘評審　「沒有您我們一樣做到」
御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐
台中女請生理假　被老闆要求「帶衛生棉給學姐看」
遭挖眼女店員大哥改口！　今重開帳戶接受捐款
撿到皮夾送警局　她被告上法院「求償15萬」結果曝
《天橋》製作人認了！部分製作給大陸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

稻城亞丁旅客擠爆客運站狂喊「退票」　景區：滯留深夜消息不實

美計劃與大陸展開經貿對話　戴琪：將啟動針對性關稅豁免程序

長榮長賜輪「停靠青島維修」　受損部位集中船首…陸海事局曝現況

3歲女童長太可愛被拐走　加油站女工智鬥人販...一路跟蹤成功解救

美國務院稱共機「軍事挑釁」　華春瑩：中國的台灣輪不到美國說三道四

陸房企花樣年55.62億元債務逾期　創辦人為前國家副主席曾慶紅女兒

百萬瑪莎拉蒂婚車「燒到剩骨架」…新人婚禮照辦　目擊者還原現場

新疆伊犁爆2確陽性緊急封城　「陸空交通暫停」上千遊客滯留

批踢踢「仙氣正妹」霸凌黑歷史被曝光　毀了不只一個人的童年

恆大危機「接盤俠」呼之欲出！合生創展朱家4年前也救過王健林

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

稻城亞丁旅客擠爆客運站狂喊「退票」　景區：滯留深夜消息不實

美計劃與大陸展開經貿對話　戴琪：將啟動針對性關稅豁免程序

長榮長賜輪「停靠青島維修」　受損部位集中船首…陸海事局曝現況

3歲女童長太可愛被拐走　加油站女工智鬥人販...一路跟蹤成功解救

美國務院稱共機「軍事挑釁」　華春瑩：中國的台灣輪不到美國說三道四

陸房企花樣年55.62億元債務逾期　創辦人為前國家副主席曾慶紅女兒

百萬瑪莎拉蒂婚車「燒到剩骨架」…新人婚禮照辦　目擊者還原現場

新疆伊犁爆2確陽性緊急封城　「陸空交通暫停」上千遊客滯留

批踢踢「仙氣正妹」霸凌黑歷史被曝光　毀了不只一個人的童年

恆大危機「接盤俠」呼之欲出！合生創展朱家4年前也救過王健林

國慶光雕彩蛋看這裡　日媒「台灣です」原音重現、7國動物登場

鎖定美國基礎建設　美國商機日十周年活動26小時不停歇

快訊／孕婦預約莫德納2劑被告知「已混打高端」　北市緊急更正

朝野同意蘇貞昌8日重新上台備詢　民進黨團：相忍為國讓國家進步

甜心主播遭無聲電話騷擾「搬新家也被拍」　下屬找鄰居幹的

學校防疫鬆綁！高中以下用餐免隔板　山海戶外教學免戴口罩

國民黨新人事出爐　游淑慧嘆這世代被「忽略」：有苦說不出

Honda宣布「進軍火箭業務」2030發射！本田魂上太空對尬特斯拉

路口對決騎士1死1昏迷　大貨車駕駛竟無責原因曝光

北市7.2萬AZ二劑預約秒殺「轉搶新北名額」　蔡炳坤曝原因

大陸熱門新聞

網紅七七被爆霸凌黑歷史　毀多人童年

超正人妻火車上遭強吻！色男情不自禁：太漂亮了

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

陸載人太空船手寫註解「真實飛回來的！」 網笑：像路邊賣西瓜的

連假開電動車出遊　兩家人為搶充電樁打架

小夫妻旅館隔離ing…14天太長忍不住半夜偷同房

女網購買按摩槍　被色快遞員羞辱

中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

美國務院稱共機「軍事挑釁」 陸：中國的台灣輪不到美國說三道四

3歲女童長太可愛被拐走　加油站女工智鬥人販成功解救

孕婦被蚊子叮一口腿腫2倍大　醫驚是大忌

電動車塞車不敢開空調　「還是油車好」網戰翻

恆大傳收購！合生創展朱家也幫過王健林

陸房企花樣年55.62億元債務逾期 創辦人為前國家副主席曾慶紅女兒

更多熱門

相關新聞

長芳輪6船員確診！「全員更替」最快17日離港

長芳輪6船員確診！「全員更替」最快17日離港

長榮海運所屬的「長芳輪」有6名船員確診，目前船隻仍暫留高雄港，導致船上載有的近4000盒文旦無法如期送往新加坡。指揮中心14日已核定長芳輪防疫計畫，留守的16名船員最快15日可下船檢疫，更換一批新機組員，預計17日下午解除管制離港。

「長芳輪」決定全船更換船員　最快本周六就可開始裝卸作業

「長芳輪」決定全船更換船員　最快本周六就可開始裝卸作業

即／長榮海運5船員確診！國內大港全停過

即／長榮海運5船員確診！國內大港全停過

快訊／台中港300噸起重機翻覆！操機員頭骨破裂慘死

快訊／台中港300噸起重機翻覆！操機員頭骨破裂慘死

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

關鍵字：

長榮海運長賜輪青島

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

當機1小時　臉書在推特回應了

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

臉書全球死機！「它」可能是禍首

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

車廠沒晶片問責台積電！兇手抓到了　劉德音：供應鏈中有人在囤貨

證交所公告13檔注意股票！股王遭點名

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面