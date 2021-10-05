長榮長賜輪「停靠青島維修」　受損部位集中船首…陸海事局曝現況

▲長賜號抵達大陸青島維修。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

3月間在蘇伊士運河擱淺、造成嚴重堵塞的長榮海運長賜輪，4日自英國抵達青島。據陸媒《中新網》報導，「長賜」號安全靠泊在中國船舶武船集團青島北船重工修船分廠。據悉，該輪受損部位主要集中在船首，將在青島開展20餘天的維修作業。

長賜輪在7月7日獲准重新開航後，先前往歐洲卸貨再返航亞洲，而前往青島維修前的上一個停靠港口是英國菲力斯杜港（Port of Felixstowe），經過20餘天的航行後抵達青島停靠。

青島海事局交管中心值班長張志剛表示，由於4日正值大陸十一長假期間，青島近海旅遊觀光船舶及作業漁船較多，長賜輪全長近400公尺，在進港時的操作靈活性受到一定影響。

張志剛說，加上長賜輪駛往青島時處於空載狀態，吃水較淺，盲區相對較大。基於上述原因，海事局提前派出海巡艇清理航道，並組織海域交通，保障長賜輪安全進港。

根據報導，長賜輪在青島完成維修作業後，應會重新投入歐亞航線航行。

▲長賜輪曾擱淺卡蘇伊士運河。（圖／路透）

今年3月間，長賜號從深圳鹽田港出發，預定開往荷蘭鹿特丹港。3月23日從南向北駛入蘇伊士運河後擱淺，造成運河全段雙向堵塞6天，多達450艘船隻延誤航程，影響國際油價、海運價格，尤其是歐亞線運價格暴漲。

長賜輪擱淺是自2004年利比亞籍10萬噸油輪擱淺在當地3天以來，蘇伊士運河最嚴重的航運堵塞事故。長賜輪全長約400公尺，寬59公尺，排水量達22萬噸，在巴拿馬註冊，是全球目前營運中的最大型貨輪之一。