館長罕淚崩！傷勢談一半「激動哽咽」話都說不出：我沒那麼偉大啦

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢在網路上擁有高人氣，一向給人鐵漢形象的他，昨（4）日直播卻展現柔情的一面。他在直播間得知自己的粉絲離世前，竟還在繼續收看他的直播，讓他看了相當難過，最後更是罕見淚灑螢幕，「真的是很難過啦，看到你哥哥這樣子。」

館長昨（4）日一如往常的在YouTube頻道「館長惡名昭彰」開直播，本來在跟粉絲聊自己受傷後的相關情形，忽然間，他看到粉絲斗內（Donate）他並寫道「我的哥哥是您的忠實粉絲，他說您的直播是解他化療後帶來痛苦的良藥，他剛剛安詳的走了⋯⋯在最後的時間裡還是支持著館長您⋯⋯。」

館長看到這段話後當場愣住，訝異表示「蛤？哇...剛才在看我的直播就對了啦？哇...哇真的是。」接著，他的眼眶漸漸泛紅，話也有些說不下去，因此便決定先進行抽獎，擦去臉上淚珠後，就跑去洗把臉。

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▲館長罕見淚灑螢幕。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長回來直播後，感慨表示「真的是很難過啦，看到你哥哥這樣子，很難過，唉...希望剛剛直播你哥真的是看得開心好不好。」後來館長因為覺得自己哭起來不好看，所以決定談談自己，因為「講到別人我就難過。」

館長感性坦言，他和許多男人的夢想一樣，想要做一個英雄、想要讓大家崇拜，所以他做了很多事情，不過，「其實我沒有那麼偉大啦，我真的沒有大家講的那麼偉大啦」，不過如果可以，他是真心希望粉絲們看他的直播後，會覺得「館長就是我們的開心果，這樣就夠了。」