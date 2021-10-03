獨／鄧佳華「結婚之夜」！先揍一拳再激吻2分鐘　如花：好暴力

記者陳雕文／新北報導

「FBI帥哥」鄧佳華3日晚間7點多，跟退出演藝圈多年的藝人「如花」合作，兩人深情對視、牽手，還一起熱舞3分多鐘，現場眾人笑翻！到了晚間9點，鄧如再度合體直播，兩人頂著誇張造型舉辦超特別「婚禮」，竟戴起拳套互毆，再以保鮮膜進行長達2分鐘的安全之吻，鄧佳華露門牙狂頂把如花嚇壞，覺得好暴力。

▲▼鄧佳華與如花上直播打擂台，全場笑翻。（圖／記者陳雕文攝）

鄧佳華晚間7點多牽著如花的手說，「如花，其實我對妳滿喜歡的！妳願意接受我嗎？跟我交往看看」如花笑著說，「那我們交往看看」，現場主持人「黑面」馬上開玩笑說，「交配看看！我是說交往配合看看」！

到了晚上9點，鄧、如再度聯手，於連千毅的臉書專頁直播，兩人打了一場「歡天喜地擂台賽」，連千毅跟黑面一起主持喊聲，要場上的兩人積極打，沒想到鄧佳華當真，一度發力狂揮拳把如花逼到角落，黑面跟連千毅嚇一跳趕緊喊暫停，如花笑著說，「怎麼這麼暴力啦」！

後來鄧、如兩人進行安全之吻，如花含蓄嘟嘴，鄧佳華霸氣露出大門牙狂頂，如花再次受驚，趕緊用手底在鄧佳華的肩膀，要他別頂那麼大力，時間長達2分鐘的瘋狂的畫面把人氣炒到最高點，當時超過2萬5千人觀看直播。

▲鄧佳華跟如花的安全之吻長達2分鐘，把氣氛炒到最高點。（圖／記者陳雕文攝）

連千毅表示，因為疫情的關係，很多藝人都沒有收入，如花就是其中一個受害者，希望可以透過直播的方式，幫助他們招商，爭取曝光以及商演的機會。

據了解，本名林雅慧的如花，2003年在電視節目中以「誇張鼻影妝＋絲襪套頭」扮醜，成為收視保證，後來因合約糾紛，2007年便退出演藝圈，這一離開就是14，這些日子只能靠著零星表演或賣麵包維生；今年曾在地方電視台以素顏賣力唱歌表演，如今遇到疫情，經濟狀況再度跌落谷底，在主持人「黑面」的牽線，成為連千毅的直播來賓，期盼藉此改善生活。

▲美女群環繞身邊，鄧佳華開心挺起下半身合照。（圖／記者陳雕文攝）

如花在登場前說，「麻煩把我沒有露牙齦的照片登上新聞，不希望登上新聞的照片太難看，謝謝！」也希望大家多關注我的能力。如花上場後使出渾身解數，把該扮演的角色演好，現場儘管有開大型電風扇仍相當悶熱，她始終保持笑容，只有在鏡頭沒帶到的時候才會趕緊拿衛生紙擦汗，態度非常敬業。

▼如花上直播演出，私下其實個性內向，還不忘提醒，不要放太醜的照片上新聞喔！（圖／記者陳雕文攝）