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老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」　萬人怒：第7點最該死

▲▼（圖／翻攝龍龍IG、老K臉書）

▲龍龍控訴遭霸凌。（圖／翻攝龍龍IG、老K臉書）

網搜小組／劉維榛報導

脫口秀演員「龍龍」痛哭控訴，日前參加喜劇節目《炎上BURN》時，被薩泰爾班底「老K」性羞辱，像是在直播時，竟脫口嘲笑「被賀瓏（前男友）X過，性格變扭曲」等言論，讓龍龍情緒崩潰。對此，律師呂秋遠點出10條，「到底取笑與玩笑的界線在哪？」

事實上，老K於9月30日透過私人臉書寫下，「清者自清，認識我了解我的人都知道我實際上是怎樣的人，原本就討厭我或是會輕易被人洗腦的人是怎麼看我的，老實說我根本不在乎，我愛愛我的每個人其他人想怎樣就怎樣。」而他的發文被聯想是針對此次事件表達心聲。

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呂秋遠今日凌晨在粉專表示，玩笑與取笑，往往是一線之隔，大部分人都很難分辨。包括我自己，也曾經對別人開過不好笑的玩笑，但關於人生這件事，時時刻刻都得要反省，犯錯、修正，都是常態，不要停止不前就好。

針對這起風波，呂秋遠也分析來龍去脈，全文如下：

關於老K對龍龍在表演時所開的「玩笑」，究竟是「玩笑」，還是「取笑」？他們兩個人，都是脫口秀旗下的演員，在參加節目時，龍龍發現老K的稿子裡，有調侃她與前男友感情的段子，於是希望可以刪除，當時老闆博恩也承諾這一段會拿掉。彩排時沒出現，但是在現場表演時，老K竟然還是當著四千多人的面前脫口而出：「喜劇圈有個爛人龍龍，前男友在我們公司，是個孬種」。事後龍龍覺得委屈，於是向博恩反映，希望可以刪除。但事後老K還是在直播時繼續「開玩笑」，稱「龍龍被前男友X過，所以整個個性變扭曲」。

等等，這當然是取笑，也不只是取笑。因為龍龍曾經在看過劇本以後就向公司反映，這一段必須刪除，她不願意這一段成為表演的橋段。這時候，公司可以拒絕，老K可以堅持，而龍龍可以不上台。但是，當公司承諾會刪除、彩排也沒有出現，這些所謂的「表演」內容，就不該在現場出現。這是故意的、而事後道歉即使不能彌補什麼，同樣也是必要的。但是，後來老K竟然又在直播裡對龍龍性羞辱，這件事情當然已經不是單純的取笑而已。

▲▼ 。（圖／翻攝龍龍IG）

▲博恩淚崩公開認錯　龍龍遺憾「老K不道歉」。（圖／翻攝龍龍IG）

那麼，到底取笑與玩笑的界線在哪？

1.當這個玩笑說出口，笑的是大家，而當作題材的那個人沒「開心的」笑，那就是取笑。

2.被當目標的人，不能只是笑，而是開心的笑，才是真的笑。因為他當然有可能會笑，但是因為無力、尷尬、不知道該怎麼辦，並不是開心。那就不是笑，而是無奈。

3.還沒說，我怎麼會知道這個人會不會笑？ 真的不確定，那就別說，或者拿自己開玩笑。拿自己開玩笑是最棒的，拿別人的血來暖自己，一點意義也沒有。

4.如果要做效果，請事先跟那個人溝通。他不能接受，那就別做。

5.真要取笑，就承認自己是攻擊與取笑，別拿任何藉口來粉飾自己的意圖。承認自己取笑別人，並且道歉；或者乾脆承認自己就是要與對方為敵，至少被取笑的人會舒服一點。

6.開玩笑有可能會犯法，輕微的是性騷擾防治法，與性有關的「玩笑」不被接受，那就是性騷擾；嚴重的是妨害名譽，可能會有公然侮辱的問題。

7.「我覺得這又沒什麼」，這句話很惡毒，因為代表傷害了人，還可以嫌棄對方太小氣、開不起玩笑。有什麼或沒什麼，不是開口的人決定，而是被傷害的人決定。

8.覺得自己是開玩笑，但是對方不能接受，那就是道歉而已，不需要說其他的理由。無論什麼理由，加在道歉之上，道歉就會顯得很廉價。

9.用「我這人說話比較直」作為開頭，往往他只是故意想要傷害你，並不是他真的很直，他就很機掰而已。

10.言論自由，是站在「對言論負責」的基礎上，而不是站在「他能講，我為什麼不能講的」基礎上。因為你就不是他，你本來也就不能為別人的人生負責。

底下網友一排怒炸回應，認為老K應該深思第7點，「重點是允諾當事人不播出，卻又脫稿而出，事後又拿出來說嘴， 誰不會抓狂」、「台灣的脫口秀就是以攻擊對方為出發，竭盡所能的挖他祖宗八代，我不懂這到底哪裡好笑」、「第7點真的很惡毒，你覺得沒什麼，但我就是覺得有什麼，將心比心一點都不難，過份」、「7真的很該死」、「我最討厭第7、9點，你覺得沒什麼不代表別人也會沒什麼，憑什麼用你的標準來衡量我，還有我也很討厭什麼事都說我說話比較直，那不是直，是白目，都成年人了，什麼話說出口會傷害到別人還不知道嗎」。

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