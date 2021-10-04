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館長19字表態力挺陳柏惟　館粉不同調：愛阿館，但Q必須刪

▲▼館長19字表態力挺陳柏惟　館粉不同調：愛阿館，但Q必須刪。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁／飆悍）

▲館長臉書曬出2人合照，19字表態力挺陳柏惟。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁／飆悍）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案10月23日即將投票，網紅「館長」陳之漢4日晚間在臉書PO出2人合照，表態力挺陳柏惟，也呼籲在地鄉親予以支持。貼文僅短短19字，發出1小時就獲得2.2萬人按讚、2600多則留言，但館粉們出現意見分歧，一度引發論戰。

館長去年遭人槍擊，陳柏惟曾到院探視，關心案件偵辦進度。如今罷免案在即，館長也貼出2人照片，在臉書寫道「我支持陳柏惟，肯請鄉親們支持他，拜託拜託了！」

許多館粉看完紛紛留言，「挺3Q，莫名其妙的刪Q是怎樣！沒大人啦！」、「3Q太有能力 ，所以被國民黨霸凌」、「謝謝阿館信心加持 穩了」、「堂堂最大在野黨欺負一個小黨立委，真的是欺善怕惡」、「看了留言，我才知道原來黨國這麼會洗腦，這麼認真的立委要被罷免」、「不懂為什麼講台語錯了？以前不能說台語政策還在嗎？」

不過，也有館粉挺不下去，「sorry，我只支持阿館。他算了吧...」、「我只支持阿館。3Q應該自己跟台中鄉親說明他為地方做了什麼」、「你支持這種人？我嚇到了，真是失望」、「我可以支持阿館，但刪Q就…」、「愛阿館，但Q必須刪」、「支持館長，但刪Q」、「質詢這種品質阿館沒看見？別瞎挺好嗎？」

對此，館長不久後再次發文回應，「請注意！支持罷免或反對罷免，都是大家自由權利，別在板上吵架，不爽建議尻一槍，冷靜冷靜再來討論，祝你們有愉快的一天！」

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