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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

共機149架次台海「閱兵」　陸軍事專家：非只限於針對台灣當局

▲▼解放軍空軍殲-16戰鬥機。（圖／CFP）

▲殲-16為解放軍空軍現階段主力戰機之一。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍自10月1日起，連續4日派出各式戰機進入台灣西南空域，次數達149架次。對此，大陸軍事專家吳蔚分析，若將解放軍空中力量的大規模繞台行動歸結為只衝台灣而去，顯然是（台灣）給自己加戲了，單憑解放軍空中力量這些天揮出的「右勾拳」攻勢，台軍根本招架不住，「我們必須看到解放軍此舉更加豐富的意涵，就是台海局勢不容域外勢力干涉。」

▲▼共機1日夜間擾台航跡圖。（圖／國防部提供）

▲共機在台海西南空域進行夜間飛行演訓。（圖／國防部提供）

《直新聞》報導，吳蔚指出，西起東沙島，東至巴士海峽這片區域是那些揚言要介入台海局勢的域外勢力經常出沒的地方，「解放軍的飛行航跡就是在告訴他們，台灣問題是中國的內政，有些熱鬧是不能瞎湊的。」

對於百架次的解放軍空軍戰機頻繁現身台海西南空域，吳蔚表示，現代空戰一般以雙機編隊為基礎作戰單位，以多個雙機編隊組成進攻、掩護機群，往往十幾架戰機就足以在一個作戰方向上發起空中戰役，「解放軍這幾天單次出動空中兵力就多達20架次以上，這是具有空中遮斷碾壓能力的進攻矛頭。」

▲▼蘇30於24日擾台。（圖／中華民國國防部提供）

▲解放軍空軍蘇30為三代半戰機，具有對空及對地雙重功能。（圖／國防部提供）

從兵力結構上看，吳蔚提到，解放軍每一波次都由J-16戰機、蘇-30戰機、轟-6K轟炸機、空警-500預警機及運-8反潛機等構成，「這是一個典型的空中戰役機群，由戰鬥機爭奪戰場制空權，轟炸機、多用途戰鬥機發起對地、對海打擊，預警機負責空中態勢掌握與戰場指揮，反潛巡邏機負責海面目標搜索與火力打擊引導，可以說是解放軍空中力量體系化、信息化作戰能力的充分展示。」

在出勤時間方面，吳蔚認為，解放軍的空中力量在1日及2日分別派出了晝間與夜間打擊群，代表解放軍已具備在台海方向上發起全天候空中打擊的能力，「尤其是夜間出動，夜航狀態下，大機群在空中完成編組，完全借助儀表與雷達帶來的信息，這說明解放軍在夜間的空中態勢掌握、戰役航路規劃能力已經有了新的躍升，意味著我們的假想敵在夜晚根本無從安睡，緊繃的神經一刻也不能放鬆。」

在飛行線路上，解放軍軍機從大陸東南沿海出動，由東南方向直撲台灣海峽上空，取道巴士海峽繞到台灣側方甚至側後方，對此，吳蔚分析，台灣方面的防空力量配置以中央山脈為分界線，呈現出西強東弱的態勢，「解放軍空中力量通過深入遠海，達到了避敵鋒芒，直插軟肋的戰術目的。」

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