共機10月擾台149架次破紀錄　王婉諭嗆聲：台灣不因武力威脅退縮

▲王婉諭嗆聲中國，「我們雖不主動挑釁，但也絕不怯戰！」（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

共機昨（4）日共派出56架戰機擾台，引來美國國務院關切，並「強烈敦促」北京，勿在軍事、外交及經濟上壓迫台灣，不過，大陸外交部發言人華春瑩則反擊「輪不到美國說三道四」。對此，時代力量立委王婉諭表示，「我們不會主動挑釁，但也絕不怯戰。」

中共軍機頻繁擾台，10月至今更已經累計149架次，刷新紀錄。對此，王婉諭嚴厲地譴責中共政府「我們雖不主動挑釁，但也絕不怯戰！」台灣人早已習慣在最凶險的環境成長，中共政府如果覺得這樣的武力威脅就能使我們屈服，那就大錯特錯了！

王婉諭表示，近來中國局勢動盪，各地限電危機湧現，恆大集團的債務危機更掀起了中國房地產市場的巨大波瀾，面對這樣的內部混亂，中共政府的一千零一招，就是把台灣問題重新端上檯面。

王婉諭指出，前陣子美國國務院已率先發表聲明，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫。昨天白宮發言人莎琪（Jen Psaki）更表示：「我們在私下和公開場合向台清楚表達美方對中共施壓、脅迫的擔憂，也會持續緊密關注情勢發展，甚至不排除透過外交管道向中方明確傳達訊息」。中國外交部發言人華春瑩則回應：「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。」

王婉諭認為，「這種荒謬的說法，實在讓我啼笑皆非。」並敬告中共政府，台灣是台灣人的台灣，我們會做好準備，應對所有意圖侵略的敵對國家，更不會因為任何武力威脅而退縮！