　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共機10月擾台149架次破紀錄　王婉諭嗆聲：台灣不因武力威脅退縮

▲▼王婉諭嗆聲中國，「我們雖不主動挑釁，但也絕不怯戰！」（圖／翻攝王婉諭臉書）

▲王婉諭嗆聲中國，「我們雖不主動挑釁，但也絕不怯戰！」（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

共機昨（4）日共派出56架戰機擾台，引來美國國務院關切，並「強烈敦促」北京，勿在軍事、外交及經濟上壓迫台灣，不過，大陸外交部發言人華春瑩則反擊「輪不到美國說三道四」。對此，時代力量立委王婉諭表示，「我們不會主動挑釁，但也絕不怯戰。」

中共軍機頻繁擾台，10月至今更已經累計149架次，刷新紀錄。對此，王婉諭嚴厲地譴責中共政府「我們雖不主動挑釁，但也絕不怯戰！」台灣人早已習慣在最凶險的環境成長，中共政府如果覺得這樣的武力威脅就能使我們屈服，那就大錯特錯了！

王婉諭表示，近來中國局勢動盪，各地限電危機湧現，恆大集團的債務危機更掀起了中國房地產市場的巨大波瀾，面對這樣的內部混亂，中共政府的一千零一招，就是把台灣問題重新端上檯面。

王婉諭指出，前陣子美國國務院已率先發表聲明，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫。昨天白宮發言人莎琪（Jen Psaki）更表示：「我們在私下和公開場合向台清楚表達美方對中共施壓、脅迫的擔憂，也會持續緊密關注情勢發展，甚至不排除透過外交管道向中方明確傳達訊息」。中國外交部發言人華春瑩則回應：「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。」

王婉諭認為，「這種荒謬的說法，實在讓我啼笑皆非。」並敬告中共政府，台灣是台灣人的台灣，我們會做好準備，應對所有意圖侵略的敵對國家，更不會因為任何武力威脅而退縮！

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
中和死亡車禍！　女開車左轉騎士撞擊慘死
羅一鈞雙十領唱國歌！　陳時中承諾：降級後記者會上再唱
脫口罩範圍有望放寬！　陳時中曝下一波規劃
莫德納這2天快來了！　優先接種對象曝
高鐵擬「鬆綁自由座」　陳時中：不能賣站票
5千捐血人「血清抗體監測計畫」　10／18前可致電退出
快訊／連續6天本土+0！今新增7境外移入
LIVE／第十輪疫苗預約施打下午截止　陳時中最新說明
被挖眼女店員最新狀況　2次手術仍有失明風險
館長力挺陳柏惟　民調內幕曝光
派出所長遭砍傷勢曝！頭部剖開20cm血口　生魚片刀成兇器

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／KTV、餐飲內用擴大鬆綁　侯友宜最新說明

蔡英文撰文向世界談共機擾台　「台灣淪陷是民主聯盟的災難」

疫苗名額有限量　許淑華批：柯文哲跟市民玩魷魚遊戲？

共機10月擾台149架次破紀錄　王婉諭嗆聲：台灣不因武力威脅退縮

共機密集擾台　民進黨喊話：各黨派齊心「絕不接受中共武力侵略」

國慶光雕彩蛋看這裡　日媒主播「台灣です」、7國動物登場

快訊／孕婦預約莫德納2劑被告知「已混打高端」　北市緊急更正

蘇貞昌8日重新站上備詢台　民進黨團：朝野相忍為國讓國家進步

國民黨新人事出爐　游淑慧嘆這世代被「忽略」：有苦說不出

北市7.2萬AZ二劑預約秒殺「轉搶新北名額」　蔡炳坤曝原因

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

LIVE／KTV、餐飲內用擴大鬆綁　侯友宜最新說明

蔡英文撰文向世界談共機擾台　「台灣淪陷是民主聯盟的災難」

疫苗名額有限量　許淑華批：柯文哲跟市民玩魷魚遊戲？

共機10月擾台149架次破紀錄　王婉諭嗆聲：台灣不因武力威脅退縮

共機密集擾台　民進黨喊話：各黨派齊心「絕不接受中共武力侵略」

國慶光雕彩蛋看這裡　日媒主播「台灣です」、7國動物登場

快訊／孕婦預約莫德納2劑被告知「已混打高端」　北市緊急更正

蘇貞昌8日重新站上備詢台　民進黨團：朝野相忍為國讓國家進步

國民黨新人事出爐　游淑慧嘆這世代被「忽略」：有苦說不出

北市7.2萬AZ二劑預約秒殺「轉搶新北名額」　蔡炳坤曝原因

LIVE／KTV、餐飲內用擴大鬆綁　侯友宜最新說明

小七、星巴克祭最高2.5萬優惠吸客　統一全通路搶五倍券商機

台南市府員工防疫上班群組賣東西　國民黨議員要求政風處從嚴處理

選秀節目當評審壓力大　男星擔心不公「每晚做惡夢」！

機組員第三劑疫苗規劃曝！陳時中：我們還有時間做出最好選擇

她批口罩鬆綁「標準難以理解」！陳時中：路上不會嘴巴一直開開

孕婦約第2劑莫德納變「已打高端」　陳時中坦言有一批出錯

R＆B小天后吳卓源來了！富邦悍將9日主場開唱　還有神秘嘉賓

影／周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻網

新北加倍券適用範圍再擴大　數位支付免抽獎直接享10%回饋

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

政治熱門新聞

女店員遭挖眼！潘孟安FB發這文　被灌爆狂酸

即／中共軍機56架擾台「破單日最高紀錄」

「民進黨現在對刪Q也很兩難」　郭正亮曝民調內幕：9萬人出來投

徐巧芯突退出黨內群組　傳不滿朱立倫人事布局

北市7.2萬AZ二劑預約秒殺　蔡炳坤曝原因

館長19字表態力挺陳柏惟　館粉意見不同調

新北加倍券超商也適用　侯友宜推數位支付享10%回饋

阮昭雄交棒趙怡翔　蔡英文得知第一時間態度曝光

陳時中問爬山為何要戴口罩？　黃珊珊：原來指揮官不知這樣五個多月了

52架次共機擾台！陸委會：兩岸緊張的罪魁禍首

朱立倫培養青年！　凌濤成為國民黨史上最年輕發言人

禾馨2診所替四叉貓驗抗體　北市共罰10萬

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　餐飲業、娛樂場所放寬

羅太太看過來！羅一鈞將登國慶大典領唱國歌

更多熱門

相關新聞

民進黨：各黨派應一同表達絕不接受中共武力侵略的態度

民進黨：各黨派應一同表達絕不接受中共武力侵略的態度

中國大陸解放軍近期頻繁擾台，根據國防部統計，共軍4日共派出56架共機擾台，10月至今更已經累計149架次。對此，民進黨表示，中方應立即停止這類不負責任的挑釁作為，朝野各黨派也應與國人共同站在一起，一同表達台灣絕不接受中共武力侵略的態度。

共機頻擾台　澳：北京勿破壞印太安全

共機頻擾台　澳：北京勿破壞印太安全

共機4天149架次闖西南空域 陸委會報告：應注意中俄聯演作戰模式

共機4天149架次闖西南空域 陸委會報告：應注意中俄聯演作戰模式

美國務院稱共機「軍事挑釁」 陸：中國的台灣輪不到美國說三道四

美國務院稱共機「軍事挑釁」 陸：中國的台灣輪不到美國說三道四

共機擾台、國民黨五度杯葛　范雲曝內心感受

共機擾台、國民黨五度杯葛　范雲曝內心感受

關鍵字：

王婉諭共機

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

當機1小時　臉書在推特回應了

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

臉書全球死機！「它」可能是禍首

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

車廠沒晶片問責台積電！兇手抓到了　劉德音：供應鏈中有人在囤貨

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面