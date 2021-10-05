屏東養豬場傳槍響！警逮3嫌...攀岩好手3樓爬1樓開溜還是栽了

▲里港警分局逮捕黃男3人 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

在養豬場工作的黃姓男子，因與潘姓同事因細故不時發生爭執，涉嫌夥同劉姓及楊姓友人討公道，一言不合，持預藏手槍朝潘射擊，幸未擊中，里港警方獲報，報請檢察官指揮偵辦，1天內查出涉案3身分並逮獲，其中楊嫌因喜歡攀岩，在警方圍捕時還從3樓攀至1樓逃逸，事後還是被警方逮捕送辦。

9月30日下午15時23分，里港鄉某養豬場傳槍響，警方到場後見被害人驚魂未定，分局長鄭頴聰遂立即坐鎮指揮，成立專案小組調閱相關展開調查。

據悉，黃嫌與潘姓被害人為養豬場同事，平時感情不睦，因故產生嫌隙後挾怨報復，於案發時，找來劉、楊助陣，到工作的養豬場內相約談判，雙方一言不合，楊嫌竟拿持預藏槍枝朝被害人射殺一槍，所幸被害人閃避得及，未被擊中，犯案後隨即駕車逃逸。

案發後，警方成立專案小組，兵分多路加強查訪，24小時內鎖定黃男、(57歲)、劉男（59歲)、楊男（43歲）涉案，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦查緝，並在他們可能藏身之處所埋伏。

不料劉嫌生性狡猾，事發後連忙逃離並藏身高雄；另楊嫌因有玩攀岩嗜好，故輕易從3樓樓頂延牆垣爬至一樓逃離，警方不願放棄，漏夜追緝，清晨時分於九如鄉將人逮捕歸案，並扣得犯案非制式手槍1支等證物。楊男供說，槍械向高雄市小港區一名已過世的男子購買，警方對其說法懷疑，將再追查。

里港分局分局長鄭頴聰表示，槍砲彈藥刀械管制條例已於於去年已修正施行，持有改造槍枝和制式槍枝同罪，將面臨5年以上有期徒刑，呼籲民眾踴躍檢舉不法，槍械是危害社會治安的根源，針對是類案件，警方將加強查緝，以強勢的執法作為，向上溯源，根除不法，保障人民生命、財產之安全，創造一個安居樂業的生活空間。