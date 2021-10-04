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「挖眼案洗起來！」PTT怒刷187篇文　鄉民接力1件事：待業也要做

▲▼ 。（合成圖／翻攝自爆料公社、PTT）

▲鄉民洗板，希望挖眼案不要石沉大海。（合成圖／翻攝自爆料公社、PTT）

記者曾筠淇／綜合報導

屏東縣高樹鄉超商女店員遭挖眼案震驚社會，不過隨著事件已經發生一陣子，外界關注度也減弱不少。PTT鄉民自昨（3）日起，就開始瘋狂洗版，呼籲大家不要只關心娛樂八卦，不讓這件事石沉大海才更為重要；除此之外，也有不少熱心鄉民捐款，希望能拋磚引玉，幫助超商女店員。

挖眼案已經發生一個禮拜，快要被其他新聞給淹沒過去，就有鄉民在PTT的Gossiping板上，以「X你娘，屏東挖眼案通通給我洗起來」為題發文，提到挖眼案這麼嚴重，結果現在卻快被八卦新聞壓過去，「有沒有搞錯？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼鄉民希望透過洗板讓外界繼續關注挖眼案。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友紛紛響應，目前相關貼文截稿前已經刷滿9頁多（一頁有20則貼文），總計187篇文章。其中也有不少網友以行動力挺，希望能透過捐款來幫助超商女店員，「半個屏東人只好拋磚引玉一下捐個5000元」、「6000元為數不多，希望可以拋磚引玉」、「少少一點聊表心意」。

板上鄉民紛紛曬出捐款截圖畫面，不論捐助的金額多少，都是希望能幫助女店員，且讓社會重視這件事，也避免憾事重演。還有鄉民整理出捐款者的ID，直呼「還有待業中捐款的，好心會有好報。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼熱心鄉民捐錢。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

回顧整起事件，9月26日上午9時許，屏東高樹鄉新南勢超商的20多歲潘姓女店員因提醒對方要將口罩戴好，就遭對方徒手強挖雙眼，造成她視網膜剝落，傷勢相當嚴重。挖眼案引爆眾怒，網友紛紛要屏東縣長潘孟安還給女店員公道，雖然潘孟安允諾會檢討如何補強社會安全網，但外界仍不買單。

看見潘女的傷勢，潘女母親心痛表示，女兒個性內向，最近還想說擔任超商店員可以多接觸人群、打開心房，怎料卻發生這種事情，「真的很對不起她」。除了心痛以外，潘女母親也忍不住喊道，「真的要關起來，不能再放出來了。」

▲▼屏東高樹鄉超商女店員遭挖眼。（圖／翻攝爆料公社）

▲潘女傷勢嚴重。（圖／翻攝自爆料公社）

而施暴的50多歲楊姓男子並非首次攻擊人，他在十幾年前因不明原因出現精神疾病，雖送醫治療但病情總反覆發作，今年已經3度傷人。楊男母親則表示，「就很沒辦法，想到養到這樣的兒子，我也很沒有辦法」，她管不住兒子，也沒錢可以賠償。

事發後，潘女因雙眼開刀、鼻樑碎裂，高雄長庚醫院2日幫她進行重建手術。潘女親戚透露，潘女家境辛苦，雖然雙眼開完刀了，但2年內都要持續追蹤，也暫時無法返回職場，醫療費是很大的負擔。對此，屏東縣府社會處指出，已經有請家屬提供帳戶，民眾可與縣府的鹽埔家庭服務中心洽詢。

▲▼潘女首度露面受訪。（圖／莊全成提供）

▲潘女短時間內無法返回職場。（圖／莊全成提供）

此外，宅神朱學恒也公開潘女姓名和銀行帳戶，和好心人共同捐了10萬元，「個人過去所有社會事件中從來不提供個人帳戶訊息，但此案實在太過特別」，為了配合規定只好公開潘女個資。朱學恒也補充，「屏東縣政府堅稱依法他們不能協助募款，也不能開立公益帳戶」，於是他自己聯絡上潘哥哥，雙方討論後決定公布資料，「潘哥哥甚至希望大家能夠把電話寫在備註欄，讓他能夠有機會一個一個打電話道謝。」

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