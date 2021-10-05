快訊／國民黨立委戴黑色叉叉口罩　穿黑衣呼籲「議事重新歸零」

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌5日再度受邀至立法院進行施政總質詢，但國民黨團發動第五度杯葛，率先佔領官員席。國民黨立院黨團總召費鴻泰上午表示，在今天協商還沒有結果前，國民黨團將持續佔領議場，同時要求讓總質詢「重新歸零」，也要針對開議場前、後門做明確規範。

▲國民黨立委戴上黑色口罩表達抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團上周二強力杯葛蘇貞昌施政報告，以致時代力量立委邱顯智質詢中斷；民進黨下午反將一軍，與邱顯智、民眾黨立委蔡壁如交換質詢順序，其他民進黨立委均改書面質詢，直接輪到費鴻泰、國民黨立委陳玉珍質詢，引發藍營批評立法院副院長蔡其昌主持議事不公。

國民黨團今天發動開議以來第五次杯葛行動，上午7點率先進入議場，把「繼續戰鬥中」手舉牌放在發言台、質詢台及備詢台，並在官員席擺上各式口號標語，批評「3+11就是破口，陳時中下台」、「陳時中、范雲800多條冤魂等你」。

今天上午9點18分，蔡其昌宣布，因本次院會議程尚待溝通，請各黨團進行協商溝通後，再進行處理。目前院會仍持續休息。

費鴻泰則率國民黨立委身著黑衣、戴黑色叉叉口罩抗議，他表示，今年5月中本土疫情大爆發，戳破執政黨「超前部署」都是假的，不僅沒有病房、沒有醫材，更沒有救命的藥，造成800多名染疫者死亡，國民黨團一直要求指揮中心指揮官陳時中要說明「3+11」為什麼造成疫情破口，並對國人道歉，但行政院一直不肯，還說台灣是個「幸福之地」，毫無懺悔之心。

費鴻泰批評，不懂為什麼蘇貞昌這麼鐵石心腸，連說一聲道歉都不肯，難道國人就該死嗎？他並指，國民黨團日前在立院抗議時，立法院副院長蔡其昌主持議事不公，讓民進黨團任意變換質詢順序，因為議事不公就不可能有真正的民主殿堂，所以國民黨團要發出強烈抗議。

費鴻泰說，在今天協商還沒有結果之前，國民黨團還是會繼續佔住議場，同時要求要讓議事「重新歸零」開始，也要針對開前門、後門做明確規範，不要隨便搞、行政不中立。

陳玉珍受訪批評，民進黨立委連呼籲行政院道歉的勇氣都沒有，國民黨立委則負責任的提出195個攸關民生的提案，呼籲民進黨團回到議場，逐案與國民黨團討論，不要逃避。

蔡壁如受訪則說，要有正常國會才有正常國家，她代表民眾黨團進行政黨質詢，還是想站質詢台去問真相，呼籲朝野進行協商，讓議事不會空轉。

▲立法院副院長蔡其昌（左）宣布會議休息後即離場。（圖／記者屠惠剛攝）