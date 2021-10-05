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國慶光雕今晚7點30分登場　四大主題搶先看致敬台灣文化前輩

▲▼110年國慶光雕展演。（圖／翻攝臉書）

▲110年國慶光雕展演。（圖／翻攝臉書，下同）

記者蔡文鈴／綜合報導

110年雙十國慶將至，中華文化總會規劃總統府建築光雕展演於今（5）日晚間19：30點燈，以「百年追求、世界台灣」為主軸，將展現四大主題理念，包括「自覺台灣、自律台灣、自信台灣、世界台灣」，向台灣文化前輩致敬。

今年適逢 台灣文化協會成立一百周年， 中華文化總會以「百年追求 世界台灣」為設計理念，展現「自覺台灣」、「自律台灣」、「自信台灣」「世界台灣」四大主題，向雕塑家黃土水、舞蹈家蔡瑞月、作曲家郭芝苑、詩人楊秀喜等影響台灣文化的前輩致敬。

燈光會以靛、綠、粉、紅、紫色等「漸層光」，呈現台灣多元包容的特色，匯集成「人民的總統府」，代表人民的團結，以及對民主的堅持。在光雕配樂上，則是運用多首經典且獨具意義的歌曲加以改作呈現，致敬先驅們的努力追求，同時呈現台灣人的團結意象。

展演歌曲包括溫暖人心的《美麗島》、台灣現代民族音樂之父郭芝苑譜曲的《我相信》、以及獲得第十一屆夏季奧林匹克運動會音樂比賽的《台灣舞曲》等。

國慶光雕展演點燈儀式於5日晚間7時30分舉行，屆時將實施場地管制，建議民眾可觀看晚間8時後場次，每半小時一場至晚上9點30分，每場展演10分鐘，10月6日至10月10日每晚7點開始至晚間9點30分，屆時府前道路將實施交通管制。。

正值防疫期間，建議欲前來的朋友由凱達格蘭大道與懷寧街口入場，經量測體溫、手部消毒，並完成實聯制登記後進入光雕展演觀賞區。觀賞時請全程佩戴口罩，除補充水分外，全程禁止飲食。光雕展演期間與散場時請相互保持1公尺以上的安全社交距離。若遇現場人潮過多，請配合主辦單位引導，待下一個場次後再進場，請民眾安心等候。

▲▼110年國慶光雕展演。（圖／翻攝臉書）

▲▼110年國慶光雕展演。（圖／翻攝臉書）

▲▼110年國慶光雕展演。（圖／翻攝臉書）

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