趙怡翔曝返台選市議員原因　「與蕭美琴任務重疊」

▲趙怡翔、卓冠廷接受網路節目專訪。（圖／《震傳媒》提供）



記者黃巈禾／台北報導

前駐美代表處政治組長、有「口譯哥」之稱的趙怡翔，宣布參選2022年台北市大安、文山區市議員。趙怡翔今（4日）在網路節目《新聞不芹菜》表示，這次返台參選其中一個原因是，與駐美代表蕭美琴有「任務性質重疊」，駐美代表處不需要2名政治派遣的人，加上一直對選舉有興趣，希望自己能為政壇帶來改變。

當初趙怡翔擔任駐美代表處政治組組長，引發外界質疑是否不符合程序，趙怡翔表示，外交任用有多元管道，國民黨、民進黨時期都有非常多案例，一切都經過正常人事流程、層層簽核、互相把關「絕對符合人事規定，也符合外交部的慣例與做法。

談到與駐美代表蕭美琴關係，趙怡翔表示，蕭美琴大使任職是來自於總統的政治任命，大家都知道意義何在，而他和蕭大使共事期間，相處非常愉快，也覺得蕭美琴是一個非常了不起的人。

趙怡翔指出，蕭美琴大使與他一樣是透過政治派遣，兩人任務性質重疊，也是這次回台參選的部分原因，加上他對選舉一直都有興趣，希望能透過自己得經歷，為政壇帶來一些改變。

談到蕭美琴，趙怡翔表示，2014年剛加入民進黨黨部時，曾受到蕭美琴提拔，後來也當上國際部副主任，而這次他回台灣參選，最可以理解跟支持的人也是蕭美琴，對他來說，蕭美琴就像大姊姊，常分享一些對於不同事情的觀察，因此有人挑撥他們之間的關係，真的是非常惡意、可恥。