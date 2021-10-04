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美國務院呼籲中國停止對台施壓　外交部致謝：共同捍衛國際秩序

▲▼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透社）

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透社）

記者杜冠霖／綜合報導

10月1日至3日期間，中國解放軍出動93架次軍機進入台灣西南空域。美國國務院於美東時間3日發布聲明，批評中國大陸破壞區域和平穩定。對此，外交部表示，對於拜登政府在週末期間，仍主動以發表公開聲明的方式譴責中國挑釁行徑並且重申對台灣承諾之舉，表達由衷感謝。

外交部指出，近期中國軍機、軍艦頻頻擾台，並在台海、東海、南海進行各種挑釁作為，實已破壞區域和平穩定現狀，並已升高印太地區緊張情勢，此等行徑已經引起區域各國的關切。

外交部表示，面對中國的挑戰，我國政府一向致力於提升自我防衛能力，並以堅決的意志，維護台灣的民主、自由、和平與繁榮。我國也將持續加強與美國及其他理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於美東時間3日發布聲明指出，美國對於中華人民共和國在台灣附近的挑釁軍事活動深感關切，這破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫，台海地區的和平與穩定符合美國長久利益，美國將繼續協助台灣維持足夠的自衛能力，將恪守美中三公報、台灣關係法與六項保證的承諾。

普萊斯指出，美國對台承諾堅若磐石，這項承諾有助於維持台海及區域和平與穩定，美方將繼續與朋友及盟友並肩，促進共同繁榮、安全與價值，並深化與民主台灣的關係。

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