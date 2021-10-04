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批民進黨只會講風涼話　羅智強：看看當年國民黨怎麼建設台積電！

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

全球面臨晶片荒，就有外媒報導指出，美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。對此，台北市議員羅智強表示，沒有當年國民黨大力建設，台積電不會有今日成績，「反觀民進黨只會講風涼話。」

羅智強指出，台灣半導體的年產值突破三兆、台積電在世界晶片工藝首屈一指，不但是護國神山，更成為國際戰略博弈中各方拉攏的重要角色，但台積電這座護國神山，可不是憑空突起，「沒有行政院長孫運璿、政務委員李國鼎的努力，台積電就不會有今日的成績。」

羅智強表示，當年孫運璿、李國鼎力邀張忠謀回台，台積電草創時，資金缺乏，李國鼎一一拜會欠他人情的大企業家、拜託王永慶、台南幫大老吳修齊等人投資，台積電開始設廠時，大股東飛利浦想插手，代替台積電蓋廠房，但張忠謀反對，雙方鬧得不可開交，李國鼎又親自溝通後才讓台積自己蓋廠，「台積電也跨出自主的第一步。」

羅智強指出，國民黨建設台積電、維護台積電的自主性，台積電也沒讓國人失望，不斷成長茁壯，如今台積電有難，美國想要染指、把持台積電命脈，民進黨不但不全力維護，反而講些不痛不癢的風涼話，「根本就是放生台積電，任其自生自滅！」

對於台積電一事，經濟部日前表示，一直以來皆有掌握資訊，並積極與業者保持聯繫；美方於9月23日與半導體業者會後經濟部即聯繫台積電討論處理狀況，公司也公開表示政府一直很關心，相關批評應以事實為本，國內產業不應成為國內政治攻防的犧牲品。

經濟部也要再次澄清美方問卷的議題，美方所提調查半導體業問卷係為了解整體供應鏈全貌，26項題目其中半數是提供予半導體設計、製造（代工、自行生產）及後段封測等業者，其餘則是予半導體終端使用者，並非針對特定業者，且採自願性質。再者台灣業者也已明確表示立場，如涉及客戶隱私資訊之商業機密，未經客戶同意將不予提供。

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