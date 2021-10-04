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社會 社會焦點 保障人權

28歲外籍船員疑心肌梗塞求援　黑鷹直升機暗夜跨海救人　

記者游瓊華／台中報導

暗夜黑鷹直升機起飛跨海執行任務！在台中港外海作業的愛格爾風力發電工作船，一名28歲馬來西亞籍船員胸痛、疑心肌梗塞需就醫，船方在3日晚間對外求援！空中勤務總隊獲報後派黑鷹直升機急救援，將船員送到台中清泉崗機場，隨後由救護車接駁送往童綜合醫院治療。由於傷者是外籍船員，故搜救組員也繃緊神經，全身穿上防護衣、也作好防護隔離措施執行任務，避免出現防疫破口。

▲風力發電船員海上作業受傷，黑鷹直升機暗夜跨海救援　。（圖／民眾提供）

▲風力發電船員海上作業受傷，黑鷹直升機暗夜跨海救援。（圖／民眾提供，下同）

▲風力發電船員海上作業受傷，黑鷹直升機暗夜跨海救援　。（圖／民眾提供）

童綜合醫院指出，28歲馬來西亞籍男性，3日晚上9時43分到院，人意識清楚表示胸痛，經心電圖,抽血等相關檢查後無問題，留院觀察後於今天早上5點40分出院。

空勤總隊表示，3日晚間7時35分接收總隊命令執行愛格爾風力發電工作船緊急救護後送任務，黑鷹直升機不到一小時就自台中清泉崗機場起飛、高度爬升至1000呎後，定向台中港外海35浬處，出發19分鐘後即發現目標船隻、確認目標後實施船隻障礙偵查作業，並評估甲板障礙物位置、高度與設定緊急脫離航線，隨後直升機降落甲板開始救援，晚間8時58分返回機場落地。

▲風力發電船員海上作業受傷，黑鷹直升機暗夜跨海救援　。（圖／民眾提供）

傷者回到地面後由地面醫護人員將傷者轉移至救護車實施後送醫療，機組員也依程序執行飛機關車，完成人員與任務裝備及飛機內部消毒作業後離開飛機。

▲風力發電船員海上作業受傷，黑鷹直升機暗夜跨海救援　。（圖／民眾提供）

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