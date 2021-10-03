限電重創浙江紡織重鎮　生產不及下游產品喊漲

▲大陸限電導致許多工廠停產。（圖／CFP）



文／中央社

進入10月，中國多地的限電政策持續，雖然有些地方放寬，沒像剛開始「一刀切」，但對於企業生產的影響已逐步浮現。浙江紹興的紡織業者因生產不及，下游產品價格可能應聲上漲。

根據界面新聞報導，浙江省紹興市柯橋區是中國這波「能耗雙控」政策最早開始的地區之一，當地高耗能企業從9月21起收到停產通知，印染、化纖企業，全部「一刀切」，暫停運轉。直到25日才逐步放寬，不再一刀切。

報導提到，目前柯橋區仍執行限電措施，但改以畝均效益（每畝土地的平均產能）對企業進行分類，分別安排「開8停2」、「開7停3」、「開6停4」、「開4停6」，至於無法頻繁啟停或完全停工會有安全隱憂的企業，則有其他的執行標準。

據報導，柯橋區被稱為「藍染時尚小鎮」是紹興印染紡織產業的重鎮，連接著上游紡織和下游服飾、窗簾，是亞洲最大的印染紡織產業集中地，共近200家印染廠，印染產能約占全中國的1/3。一名業內人士提到，9月到10月間，是印染業的傳統旺季，有「金九銀十」之說，企業對秋季訂單期望很高。「在限電等多重因素干擾下，今年印染紡織行業旺季不旺，成為業內的普遍預期。」

報導引述業內人士觀察，中國印染業主要訂單來自外貿，上半年占比約為6成，下半年占比約4到5成。然而在政策制約下，部分供給給下游服飾業的訂單無法如期供貨，只能優先提供剛性需求的訂單。

由於產能受限，因此成本也不斷提高，報導指出，目前柯橋區的企業所開出的印染費，每噸約上漲了人民幣1000元（約新台幣4300元）。以往若漲價，漲幅一般在100元至500元左右。漲價將是未來趨勢，但如此一來也將會影響下游產品的價格。

當地工廠的相關人員受訪時指出，目前廠區裡的機器都在正常運作，但是限電後確實面臨用電量吃緊的情形。至於10月的用電要求，還要等通知。

報導引述分析機構統計，截至9月23日，紹興地區印染企業平均開機率為32.37%，年減44.43%。業內人士悲觀認為，10月新單跟進乏力，整體呈偏弱態勢。