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陳柏惟不認支持大麻合法化　刪Q總部翻出影片：人不要臉天下無敵

▲▼台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨主席當選人朱立倫3日抨擊，台灣基進立委陳柏惟是「3零立委」，還支持通過大麻合法化，遭到陳柏惟回擊並非事實。對此，刪Q總部表示，陳柏惟曾經明確指出「我支持藥用大麻合法化」，所以真的是「樹不要皮必死無疑、人不要臉天下無敵」。

朱立倫3日受訪時指出，陳柏惟是「3零立委」，在國會評鑑零顆星、零提案、零通過，甚至還支持通過大麻合法化，要求民進黨主席、總統蔡英文表態，陳柏惟則反擊，每天光是澄清謠言，事情都不用做了。

刪Q總部4日發布新聞稿表示，昨天陳柏惟被問到「主張大麻合法化有誤解嗎」回答「這個誤解一定很大」，但是在YouTube上面有一段2019年12月20日的影片，陳柏惟明確提到「我的選區比較傳統，這個問題的確會傷害到，不過必須跟大家講，我支持藥用大麻合法化，然後娛樂性的必須要階段性開放」。

刪Q總部質疑，明明在網路上都可以清清楚楚地搜尋到當時的時間背景，甚至在場還有多位節目成員親耳聽到，難道一定要請這些目擊者出來作證，陳柏惟才願意承認嗎？

刪Q總部痛批，從罷免行動開始，就多次揭露他的選服次數造假、履歷造假，現在連自己講過的話都不承認，真的是「樹不要皮必死無疑、人不要臉天下無敵」，只要裝傻就能夠暗渡陳倉、唬嚨過去。

刪Q總部強調，對於這樣愛說謊、愛造謠的立法委員，除了罷免之外，別無選擇了，同時也呼籲陳柏惟，在辯解之前，最好先上網google一下自己曾經說過什麼，免得自我打臉、找不到台階。

根據影片，陳柏惟當時在節目中提到，「我的選區比較傳統，這個問題的確可能會傷害到，不過我必須跟大家講，我支持藥用大麻合法化，然後娛樂性的必須要階段性開放，你不能一次全開」。

陳柏惟還說，「你不開放它現在也有流啊，我支持也沒有屁用，就你們假設說，你不支持我就不投給他，阿坦白講，我講了之後我也選不上啦，我就跟你講很坦白的，作為一個網路世代跑出來參選，你如果開放，三級毒品以上你就不用選了」。

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