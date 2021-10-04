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中壢大樓「恐怖晃動」居民憂成漫波2.0　講完1天鷹架傾倒45度

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮漫波飯店1日在拆除過程中意外倒塌，驚險畫面嚇壞許多人。有網友2日在臉書「我是中壢人」投稿，發現桃園中壢區龍岡路二段有一棟老舊房屋正在拆除，等紅綠燈時還曾看到建築物晃動，擔心倒塌意外重演；沒想到3日晚間靠近道路一側的鷹架就發生倒塌，壓在電線上傾斜45度角，導致部分地區停電，讓當地人抱怨連連。

中壢大樓鷹架傾斜45度。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人、魯明哲）

▲網友2日還在討論拆除工程是否有危險，結果隔日就發生鷹架倒塌意外。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人，下同）

投稿網友在臉書「我是中壢人」的文章中提到，發現龍岡路三段附近（經查為龍岡路二段靠近環中東路口）有一棟大樓正在拆除，不知道以後的用途是什麼。然而，照片公開後，陸續有網友留言表示停等紅綠燈時，曾看到建築物晃動，很擔心會發生倒塌意外，「我家就住附近，現在騎車經過都好怕，怕發生花蓮事件」、「在旁邊等紅燈都快嚇死了」、「誇張，跟花蓮那棟側面情形一樣」。

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沒想到才經過一天，該建築物的靠近道路一側的鷹架就在3日晚間倒塌，部分鷹架剛好壓在電線上，從遠處望去，彷彿懸空傾斜45度角。立委魯明哲3日深夜11時透過臉書PO文提醒當地人注意，「中壢龍岡加油旁（龍岡路二段），拆除中的大樓鷹架因風大整片向道路傾斜，壓到電線。目前該段道路雙方封閉，請民眾繞道而行。此工程為桃園市政府工務局主辦的體育園區工地，施工廠商、台電丶警消都已到場處理。」

中壢大樓鷹架傾斜45度。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人、魯明哲）

▲倒塌的鷹架壓到電線，導致當地部分地區停電。

網友們也紛紛在臉書「我是中壢人」留言回報停電狀況，「現在是打算把鷹架拆完才復電嗎？都幾點了，還要不要睡、要不要上班？」、「還在停，哭，小孩熱到睡不著」、「天都亮了，電才剛來10分鐘左右」。而最新情況是，倒塌的鷹架已經在4日凌晨3時許拉正，但部分地區仍未復電。

根據《自由時報》報導，勞檢處表示，此拆除工程是地上5層樓RC造建築，另有鐵皮加蓋遮雨棚，施工廠商先將牆面打掉，由左側向右側拆除，才會出現民眾看到的類似花蓮漫波飯店的景象，3日曾派員前往檢查，未料當日晚間便發生鷹架倒塌意外，後續依法可開罰3萬元至30萬元的罰鍰。

▼初步調查認為是風太大釀禍。

中壢大樓鷹架傾斜45度。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人、魯明哲）

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