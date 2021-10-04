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中壢待拆大樓鷹架傾斜壓倒電線害停電　網氣炸開轟！封路漏夜搶修

▲桃園中壢體育園區建物拆除工程鷹架不敵強風傾倒45度。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園中壢體育園區建物拆除工程鷹架不敵強風傾倒45度。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有網友於臉書指中壢區龍岡路二段5樓建築物拆除工程，擔心會重演花蓮漫波飯店倒塌意外，桃園市勞動檢查處3日上午派員前往該工地實施勞動檢查，未料深夜即發生鷹架因強風吹襲傾倒45度意外，壓倒高壓電線數導致龍崗路、環中東路週邊大停電，相關單位封路漏夜搶修；網友大罵「昨天還在想會倒嗎？果然今天就…」、「包商不要只想著賺錢」。

▲▲並壓到高壓電線造成附近住戶大停電。（圖／桃園警分局提供）

▲並壓到高壓電線造成附近住戶大停電。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局表示，有關昨日22時許發生在龍岡路二段中油加油站旁之工地鷹架傾倒案，經初步瞭解係中油加油站旁之工地鷹架傾倒，壓於電桿及電線上，所幸無人員傷亡，但因有危害道路往來人車安全，警方於現場實施管制交通，同時聯絡相關單位到場排除中。並於4日05時30分解除交通管制，交通已恢復順暢。

▲▼警方漏夜封路，直到今晨修復恢復通行。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方漏夜封路搶修。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方漏夜封路，直到今晨修復恢復通行。（圖／桃園警分局提供）
桃園市中壢體育園區於今年5月動土，位處區內的中壢區龍岡路三段拆除工程現場，3日晚上23時許，因強風發生外搭鷹架往路面45度傾斜，由於鷹架傾斜處緊臨龍岡路二段，沿路有整排台電電桿和高壓電線，用路人直擊膽戰心驚，包括台電、中壢警分局、消防局第二大隊及施工單位等到場戒護和處理，4日凌晨有超過4輛高空吊車到場漏夜進行鷹架移除，移除路段除配合停電，警方則雙向封閉車道，提醒用路人改道行駛。

▲今晨修復恢復通行。（圖／桃園警分局提供）

▲直到今晨修復恢復通行。（圖／中壢警分局提供）

氣人的是，早在1日就有網友於臉書「我是中壢人」投稿這處建築物拆除工程照片，擔心會發生像花蓮漫波飯店塌事件，市府勞動檢查處得知消息，3日上午派員實施勞動檢查，未料，當天深夜鷹架還是發生傾鈄意外，網友則大罵「到底是在搞什麼東西啊」、「昨天還在想會倒嗎？果然今天就…」「包商是沒看花蓮的新聞嗎？不要只想著賺錢」，有網友點名「那間違樓不拆除，一直在那邊擺著要壓到人才甘願是嗎？」。

勞檢處表示，此工程建物為地上5層樓RC造建築，屋頂有鐵皮加蓋遮雨層，施工廠商正進行整地及建物拆除工程，拆除建物時由後方牆面先行打除，再由建物左側向右側推進拆除，導致民眾看起來像花蓮漫波飯店由後面往前拆除的景象，雖無立即危害，仍違反職安法令對於拆除結構體應按序由上而下逐步拆除的規定，依法可裁處3到30萬元罰鍰。

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