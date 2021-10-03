龍K之亂延燒！龍龍舞台劇演網軍霸凌 「謝幕一句話」哭了

▲龍龍3日出演舞台劇時，聽到編劇的一句話出了出來。（圖／讀者提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

脫口秀演員「龍龍」控訴，薩泰爾班底「老K」拖稿演出，刻意說出她不想被踩的「前男友賀瓏」玩笑霸凌，讓她情緒深受影響。雖然捲入霸凌風暴，龍龍3日仍照常出演全民大劇團新作「丞相，起風了」，卻在最後聽到編劇的一句話直接哭了出來。

全民大劇團新作「丞相，起風了」用喜劇的方式討論網路惡意留言的嚴重性，故事內容描述一名女團成員遭霸凌而輕生，龍龍在裡面扮演網軍，受死者的姊姊委託，在網路上攻擊另名女團成員。

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龍龍3日下午2時30分在台北城市舞台首演，謝幕時編劇上台，跟觀眾說「我們有團員現在也身陷網路的風波當中」，讓龍龍瞬間紅了眼光爆哭。

據悉，龍龍日前接受訪問時，表示她扮演網軍，但不會同理在網路留言的霸凌者，甚至曾經告過網友，直言平常習慣看、截圖網路上的每個留言，要網友別亂留言。

然而龍龍2日晚間在個人IG發出一名女網友的私訊，該圖未馬賽克照片及帳號，讓龍龍的粉絲集體出征女網友的IG、工作場所帳號，逼得女網友發出限時道歉，「這裡說聲對不起，我不該對龍龍有任何批評」，引起網友質疑也是網路霸凌的一環。

▼龍龍PO出女網友的私訊。（圖／翻攝龍龍IG）



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