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社會 社會焦點 保障人權

老鄰居一通電話要賣地！婦人堅持匯280萬：他不會騙我　結局出爐

記者趙蔡州／綜合報導

新竹一名婦人日前接到一通自稱「老鄰居」的電話，對方閒聊一陣後就說要賣土地給他她，她談好價錢隨即到農會要匯款280萬元給對方，但是被農會人員驚覺情況不對，因為土地交易不可能只有電話連絡，趕緊一邊阻擋並一邊報警，最後在員警的苦勸之下，婦人才沒有把錢白白送給詐騙集團。

▲▼「老鄰居賣我地啦」 婦人堅持匯280萬：他不會騙我　結局出爐。（圖／東森新聞）

▲老鄰居一通電話要賣地，婦人秒衝農會匯280萬，被勸仍堅持「他不會騙我」。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，事件發生在今年9月28日，婦人接到一通自稱「十年不見的老鄰居」的電話，對方表示要賣土地給她，談好價格後她就到農會想解除定存，並且匯款280萬元給「老鄰居」，但被機警的農會行員發現情況不對，通知警方到場處理。

影片中可以看見，員警在農會苦勸婦人說，「阿嬤你要匯給誰，他是你的誰」、「他是電話跟你說的嗎，他昨天有到妳家嗎，還是只有打電話」。婦人聽了回答，「是老鄰居啦，以前小時候的鄰居」，當聽見員警懷疑對方，還很堅定的說「不是啦不是啦，他小時候就住我隔壁唉」。

婦人說，賣土地的是她小時候的鄰居，只是現在搬到中壢了，不論員警如何苦口婆心說明，強調這個是詐騙集團的電話，起初她卻完全不相信，堅持要匯款，還說「我不會被騙啦」、「你關心我，我知道，這個事情我很清楚，（老鄰居）不會騙啦」。

其實買賣土地，必須先請代書幫忙寫契約書，接著再請地政事務所鑑界土地範圍，最後過戶才算完成交易，絕非臨櫃匯款可以完成。所幸這一次農會行員發現情況不對，最後在員警的極力勸阻下，婦人才終於醒悟，沒有把錢白送給詐騙集團。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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