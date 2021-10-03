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台南市九九體育節表揚大會　黃偉哲感恩各界體育人為台南爭光

▲台南市「2021年九九體育節表揚大會頒獎典禮」在新南國小演講廳舉行，黃偉哲市長親自頒發獎座給台南市體育界默默耕耘的個人及團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「2021年九九體育節表揚大會頒獎典禮」在新南國小演講廳舉行，黃偉哲市長親自頒發獎座給台南市體育界默默耕耘的個人及團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「九九體育節表揚大會頒獎典禮」3日在新南國小演講廳舉行，黃偉哲市長親自頒發獎座給台南市體育界默默耕耘的個人及團體，感謝他們對台南市體育發展的努力，並期勉一同努力，讓台南運動風氣更加蓬勃，立委林俊憲、市議員蔡筱薇、林美燕、李中岑、沈震東、李啟維及Ingay Tali穎艾達利皆到場見證。

▲台南市「2021年九九體育節表揚大會頒獎典禮」在新南國小演講廳舉行，黃偉哲市長親自頒發獎座給台南市體育界默默耕耘的個人及團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今年是體育界豐收的一年，從自由潛水的世界錦標賽，到帕運，再到奧運，是讓台灣被看見，非常感動的一年，而這些都要歸功於選手們和他們背後的教練，他要代表台南市民感謝為台南爭光的每一位體育人，市府的努力也要迎頭趕上，尤其兩年後台南要舉辦全國運動會，一定會加強軟硬體設備，完備相關的運動設施，讓台南的體育成績更加發光發熱。

教育局吳國珉副局長表示，九九體育節表揚大會旨在鼓勵台南長期支持與推展體育活動的有功人員及單位，2021年度計有7個獎項，共計111名得獎者，其中榮獲終身成就獎的資深桌球裁判梁國圖，協助各項桌球賽事逾20年，負責協調賽程、工作人員及調度比賽所需設備，是比賽中不可或缺的靈魂人物，更是頒獎台下的幕後英雄。

另一位榮獲終身成就獎的陳宏明，也是現任行政院體育運動發展委員會的委員，推動台南市橄欖球運動居功厥偉，培養許多選手入選國家代表隊，辛苦扎根有成。終身成就獎還有蔡崇濱、羅聰明以及黃陽明等多位重量級大前輩，均對台南市體育發展有深遠的貢獻。

▲台南市「2021年九九體育節表揚大會頒獎典禮」在新南國小演講廳舉行，黃偉哲市長親自頒發獎座給台南市體育界默默耕耘的個人及團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在菁英獎部分，則有2位代表我國參加東京奧運的舉重選手方莞靈及陳柏任，有「舉重精靈」之稱的方莞靈，首次參加奧運會即在女子49公斤級項目，以抓舉與挺舉總和181公斤，勇奪第4名，一鳴驚人。而陳柏任則在男子96公斤級的舉重項目中，以抓舉176公斤、挺舉205公斤，總和381公斤，拿下第5名，不僅破了自己保持的全國紀錄，也超越原先設定的目標，表現十分優異。

2位優秀選手背後的推手林玥礽教練也入選此次菁英獎，他是方莞靈及陳柏任國中時期的啟蒙教練，一步一腳印帶著選手突破極限，也奠定良好的實力基礎。另外，台南市在東京帕運也有優異的表現，本次我國10位帕運參賽選手中，即有2位選手出自台南，首次參加帕運的方振宇獲羽球SU5級單打第4名，而程銘志則獲桌球TT5級單打第5名，實屬不易!他們的指導教練紀世清教練與林佳蓉教練也功不可沒，協助2位選手堅持不懈，在體育運動最高殿堂創下佳績。

▲台南市「2021年九九體育節表揚大會頒獎典禮」在新南國小演講廳舉行，黃偉哲市長親自頒發獎座給台南市體育界默默耕耘的個人及團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市體育處表示，台南體育成績屢創佳績，藉由本次表揚大會不僅對各界體育人表達肯定，也期盼更多人投入體育活動。接下來體育節重頭戲「運動嘉年華」將於10月24日於永華體育園區熱鬧登場，有多元體育展演及運動體驗，歡迎市民朋友攜家帶眷一起來運動同樂，共度美好的周休假期。

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