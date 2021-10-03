幫朋友出氣3打1　快打警喝斥壓制！4個助陣的也有事

▲台南市警四分局2日深夜據報查獲聚眾鬥毆案，緝獲林姓犯嫌等7人，起獲辣椒水2罐及摺疊刀及柴刀各1把。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局2日深夜10時許獲報，在安平1處停車場內有人打架，經線上快打警力迅速抵達現場，發現林姓傷者手掌及腳部受傷，隨即通知救護車送醫，現場並發現有車輛欲逃逸，育平所所長王高邦隨即攔車喝令下車趴下，起獲辣椒水2罐及摺疊刀及柴刀各1把，並將林姓犯嫌等7人逮捕送辦。

警方經了解係因22歲林姓犯嫌之友人與林姓被害人前因傷害糾紛，雙方因而產生嫌隙，林嫌於2日約同21歲陳姓男子、19歲吳姓男子、18歲林姓男子、20歲鄧姓男子、18歲何姓男子及李姓少年等7人前往吃飯時，因巧遇被害人出現，林姓、陳姓、吳姓3人隨即上前毆打被害人，其他人在旁觀看助勢，期間混亂中並有人持刀攻擊被害人，造成被害人手掌受有刀傷及其他傷勢。

林姓犯嫌等人發現第四分局線上快打警力火速趕到，欲駕駛車輛逃逸，隨即遭快打警力喝斥壓制，當場逮捕；全案經調查後，依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

四分局長甘炎民表示，第四分局快打警力迅速到場壓制並立即處置，及時彌平事端，避免傷害擴大，犯嫌已依法移送，後續將持續追查有無其他涉案人員，第四分局對於暴力事件絕不姑息，將秉持嚴正執法態度，持續維持安平地區治安狀況穩定。