「全球隱形冠軍」文賀五廠燃燒18小時　移工返火場救1人

▲彰化文賀大火悶燒超過18小時。（圖／翻攝自彰化縣消防局第二大隊，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣隱形冠軍企業文賀實業五廠昨晚發生大火，悶燒至3日上午消防弟兄仍在進行殘火處理，長達18個小時燃燒殆盡，造成3員工受傷，其中1名李姓員工在救火時從堆高機跳下來足踝骨折燒燙傷25%最嚴重，另一名已經逃出的阮姓移工又折返協助李男一起逃出，因此也發生灼傷意外，起火原因仍有待調查。

▲彰化文賀紙廠大火。（圖／記者唐詠絮攝）

起火的文賀五廠位在大村鄉美港路，廠房以鐵皮加蓋，前方是倉庫、後方是機台，火警發生時傍晚6點多，疑似有員工在工廠內上班，附近住戶先聽到2聲爆炸聲，接著看到廠房後方起火，一路延燒到前方，由於內部堆放許多易燃物品，火勢一發不可收拾，烈焰沖天，整座廠房很快的也付之一炬。

火警當下，董事長李新傑，他人恰巧在外地出公差，得知廠內陷入火海，第一時間心繫是否有人員受困、員工是否平安，除了阮男(32歲)燒燙傷，右手2度灼傷4% ，左手2度灼傷1%；；另一名劉男(45歲)燒燙傷，背部、肢體，2度灼傷10%，傷勢較輕目前皆已出院外，李男已由員基轉診到彰化基督教醫院，頭部、頸部、背部、肢體2度灼傷25%，緊急送至開刀房進行手術，目前意識清楚，持續觀察中。

文賀公司以生產紙製品聞名國際，看到未來的環保趨勢，以節能減碳、關懷地球、減少汙染等方向努力，從歐美日進口紙張，利用ISO22000認證的無塵廠房加工，製成全世界最環保的紙杯，是美國加州、洛杉磯很多高科技產業公司愛用的牌子，無形中為台灣賺取不少的外匯。

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