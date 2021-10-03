陳柏惟駁朱立倫「大麻立委」零提案　朱辦搬出鐵證：坐實該被罷免

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨主席當選人朱立倫3日抨擊，台灣基進立委陳柏惟是「3零立委」，還支持通過大麻合法化，遭到陳柏惟回擊並非事實。對此，朱立倫辦公室發言人凌濤指出，陳柏惟曾在直播節目中明確表示「我支持藥用大麻合法化，娛樂性大麻分階段開放」，已經坐實了他該被罷免的斑斑鐵證。

朱立倫上午受訪時指出，陳柏惟是「3零立委」，在國會評鑑零顆星、零提案、零通過，甚至還支持通過大麻合法化，要求民進黨主席、總統蔡英文表態，陳柏惟則反擊，每天光是澄清謠言，事情都不用做了。

凌濤下午發布新聞稿表示，「口袋國會」針對立法院第十屆第3會期做評鑑，提案數與通過數都是客觀數據可受公評，「陳柏惟如果要反駁，為何不講清楚第三會期提過幾個法案？」

凌濤認為，表現好壞應該和同僚比較，更要看客觀數據，以本次「口袋國會」評鑑六顆星的國民黨立委林奕華為例，第三會期提案24件、當期通過2件，如果總和整個第十屆任期，林奕華已經推動20個提案完成三讀，而全體立委在第三會期的法律部分條文修正提案量「平均6.6件」。

凌濤指出，反觀陳柏惟在第三會期委員會的提案數、通過數全部掛零，就算把上任以來所有的法案算進來，也僅僅三讀兩案，跟國民黨的林奕華比起來相距甚遠，「難怪人家是六星立委，他卻在全院評比掛零」，數字擺在眼前，陳柏惟就是客觀表現最差勁的立委，請問有什麼好否認。

此外，凌濤也翻出，2019年12月17日，陳柏惟在直播節目中明確表示「我支持藥用大麻合法化，娛樂性大麻分階段開放」，還說了好幾次「我支持」，影片現在網路上都還能夠搜尋到，證據確鑿有影片為證。

凌濤質疑，陳柏惟與其聲稱「誤解很大」，是誤解在哪？又要使出時空背景不同之術了嗎？支持開放娛樂性大麻的主張，真的符合台中鄉親的需求嗎？陳柏惟左閃右躲，不敢正面回應朱立倫抨擊，已經坐實了他該被罷免的斑斑鐵證。