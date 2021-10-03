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快訊／汪星人墜愛河！他心急跳水救狗寶貝...受困喊救命

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區愛河畔3日上午發生一起落水意外，但這次的事主是汪星人「吉米」不慎墜河，心急的陳姓飼主奮不顧身跳水救狗，但卻因牆沿太高無法上岸，岸邊的狗友見狀緊急通報警消協助，救護人員下水協助脫困，而他手中抱的「吉米」則是由清潔隊員以網子打撈上岸，最後人狗均安。

▲陳姓男子跳水救狗寶貝「吉妮」。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳姓男子跳水救狗寶貝「吉米」，自己反而受困水中。（圖／記者吳世龍攝）

這起意外發生在上午近11點，60歲陳姓男子一貫帶著4隻愛犬外出到愛河畔曬太陽，沒想到其中一隻名叫「吉米」的吉娃娃犬不知原因，突然墜入愛河，心急的陳姓男子奮不顧身跳水救狗，幸好也成功找到愛犬「吉米」，不過因牆沿太高，反倒變成人狗受困，泡在水裡呼喊救命。

▲陳姓男子跳水救狗寶貝「吉妮」。（圖／記者吳世龍攝）

▲愛河清潔隊員以網子打撈「吉米」。（圖／記者吳世龍攝）

陳姓男子是愛狗人士，常常帶著愛犬散步，結識不少狗友，當時就有名狗友認出他，趕緊通報警消協助。救護人員到場後，趕緊著裝下水，並拋浮球協助脫困，而恰巧的是，搭著膠筏的愛河清潔隊員正在附近，也協助以網子打撈接住「吉米」，將牠帶上岸，所幸人狗均安。

▲▼汪星人「吉米」被打撈上岸。（圖／記者吳世龍攝）

▲汪星人「吉米」被愛河清潔隊員打撈上岸。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳姓男子跳水救狗寶貝「吉妮」。（圖／記者吳世龍攝）

▲「吉米」被救上岸後全身濕淋淋。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳姓男子跳水救狗寶貝「吉妮」。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳姓男子被救上岸後趕緊安撫「吉米」。（圖／記者吳世龍攝）

陳姓男子脫困後仍心有餘悸，嚇地說：「還好有抓住浮球，不然就吃力了！」由於「吉米」剛被救上岸，全身濕漉漉，一臉驚恐不斷地吠叫，他便趕緊安撫「吉米」的情緒。

▲救護人員成功將陳姓男子救援上岸。（圖／記者吳世龍攝）

▲救護人員成功將陳姓男子救援上岸。（圖／記者吳世龍攝）

陳姓男子表示，「吉米」是他領養來的的狗，已經飼養快14年，年紀已經很大了，其中一隻眼睛白內障，近乎失明，但因為狗狗養久了，對他們很有感情，所以當下沒想太多，就馬上跳下水救狗。

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