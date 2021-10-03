談判丟信號彈示威　擋風玻璃留灰燼露餡...通緝犯被搜出1槍6彈

記者張君豪／台北報導

新北市汐止區1日晚間23時許發生黑衣人談判丟擲燃燒信號彈失序事件，轄區汐止警方出動快打警力13人到場維安，警方到場發現現場有遺留信號彈燃燒痕跡，警網在場巡邏訪查，根據目擊者指出：案方當時汐止區忠孝東路424號前有4名可疑男子在談判，其中一人當場丟擲信號彈號逃逸，警方據此擴大搜索範圍。

▲身材壯碩的許男身揹兩條詐欺通緝，警方在他車上搜出一把改造手槍及6發子彈。（圖／記者張君豪翻攝）

▲身材壯碩的許男身揹兩條詐欺通緝，警方在他車上搜出一把改造手槍及6發子彈。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止在場警網，後續在附近巷弄內巡邏時，警員眼尖發現一自小客車之擋風玻璃疑有信號彈燃燒後灰燼，警方趨前盤查，經盤查駕駛人許姓男子（20歲）身分遭台北、台中地檢署發布詐欺通緝犯，並於車上副駕駛座之置物箱內，查獲改造手槍1把、彈匣1個、子彈6顆。

▲深夜汐止區多名男子當街談判丟擲信號彈，警網趕赴現場處理。（圖／記者張君豪翻攝）

警方將他帶返警所接受偵訊，警方將循線追查槍枝來源及涉案共犯、警詢後全案依觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、詐欺通緝偵辦，汐止警方將持續追查其餘關係人到案說明以釐清案情。

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