　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共機擾台數破紀錄！美副防長：美軍天天緊盯　有能力遏止潛在威脅

▲▼共機殲16。（圖／國防部）

▲中國1日至今共派出高達58架次軍機侵入台灣西南空域。（圖／國防部）

記者張方瑀／綜合報導

中國1日至今共派出高達77架次軍機侵入台灣西南空域，擾台動作頻頻。美國國防部副部長先前曾表示，美軍印太司令部天天注意中國對台的侵略威脅，美軍在此區域擁有強大能力，能遏制這類潛在威脅。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）1日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）視訊對話時，被問及對中國對台侵略威脅的看法。她表示，美軍對此密切監測，夏威夷印太司令部天天注意。美軍在此區域擁有強大能力，能遏制這類潛在威脅。

▲▼希克斯（Kathleen Hicks）將成為首名任職五角大廈第2高位的女性。（圖／翻攝推特／@kath_hicks）

▲美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）。（圖／翻攝推特／@kath_hicks）

希克斯也重申，自1970年代以來，美方維持對台承諾，其中的核心是協助台灣提高自我防衛能力，台灣維持有效自我防衛能力將能改變中國的威嚇算計。台灣是具有包括半導體產業先進經濟的民主政體，對於透過台灣自我防衛以確保民主繁榮是美方利益所在，美國也與全球各地夥伴密切合作。

近期美、英、澳甫成立的三方戰略聯盟AUKUS引發國際關注，希克斯說，中國正以驚人的速度提升自我能力，包括海下能力，以擴大地理勢力並阻絕包括美國、日本、關島，以及澳洲等其他利益方的能力範圍。

根據空軍發布的兩則共機動態，14架殲16、4架蘇愷30，及2架運8反潛機2日日間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；12架殲16、6架蘇愷30及1架空警500則於同日夜間侵擾台灣西南ADIZ。

共軍1日出動38架共機擾台，分別為28架殲16、4架蘇愷30、4架轟6、1架運8反潛機及1架空警500。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
AirPods 3即將面市　外觀、價格搶先曝光
「被X過個性扭曲」不是老K說的！本尊不道歉：龍龍很會演
陸瘋傳「25人封殺名單」趙薇排第一！　2台灣男星被列入
女搭捷運「卡片突多一筆錢」　賺錢真相曝：超多人不知
連千毅身後「E奶老師」爆紅　羞曝：未來會用A片教學
快訊／杜特蒂證實！長女將競選菲律賓總統
快訊／2大車互撞車頭變形！駕駛受困無心跳
龍龍諷「客家男友超摳」賺130萬觀看！客家人嗆出來道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

杜特蒂二度宣布退出政壇　恐將官司纏身！專家驚爆背後政治算計

女子去公園玩竟挖出「4.38克拉大鑽石」　以為是發亮的石頭

杜特蒂證實！長女薩拉將競選菲律賓總統

真子公主拒辦婚禮！　小室圭恐一輩子都見不到德仁天皇

老翁腿無力不能走路2年　接種完恢復正常還能打泰拳！疫苗廠牌曝

普吉島解封啦！　泰政府宣布開放「完全接種遊客」入境

比利時長者施打第3劑　特別脆弱族群「研擬打第4劑」

共機擾台數破紀錄！美副防長：美軍天天緊盯　有能力遏止潛在威脅

靠太近！嫩妻抱孩看老虎　男嬰遭「咬斷手指」鮮血狂噴爆哭

染疫男剛出院1個月　出門騎腳踏車倒臥家門口　家人忙CPR仍猝死

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

杜特蒂二度宣布退出政壇　恐將官司纏身！專家驚爆背後政治算計

女子去公園玩竟挖出「4.38克拉大鑽石」　以為是發亮的石頭

杜特蒂證實！長女薩拉將競選菲律賓總統

真子公主拒辦婚禮！　小室圭恐一輩子都見不到德仁天皇

老翁腿無力不能走路2年　接種完恢復正常還能打泰拳！疫苗廠牌曝

普吉島解封啦！　泰政府宣布開放「完全接種遊客」入境

比利時長者施打第3劑　特別脆弱族群「研擬打第4劑」

共機擾台數破紀錄！美副防長：美軍天天緊盯　有能力遏止潛在威脅

靠太近！嫩妻抱孩看老虎　男嬰遭「咬斷手指」鮮血狂噴爆哭

染疫男剛出院1個月　出門騎腳踏車倒臥家門口　家人忙CPR仍猝死

時力民調／近7成民眾選擇實體五倍券　6成7主要花在生活開銷

京站「開夜市」首推跨店點餐　花五倍券抽小豪宅

趙正平「錄影中途落跑」曝慘下場！　吳宗憲遲到1小時遭封殺5年

杜特蒂二度宣布退出政壇　恐將官司纏身！專家驚爆背後政治算計

快訊／汪星人墜愛河！他心急跳水救狗寶貝...受困喊救命

魔術印刷廠2千假鈔換5百真鈔　學甲警破獲詐欺案

「反獨反到要促統根本沒藥救」　蔡詩萍：九二共識就是一步死棋

女子去公園玩竟挖出「4.38克拉大鑽石」　以為是發亮的石頭

打完2劑仍要掛口罩「1情況才能脫」　胸腔醫一想秒反悔：戴著好

IKEA徵才「月薪最高5萬元」　北市7企業釋264職缺

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

國際熱門新聞

餐館闆娘遭殺害「扒光成裸屍」

委內瑞拉貨幣「砍掉6個0」　100萬瞬間變1元

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

超胸黑寡婦！　正妹Coser「繃爆戰袍」影片曝光

宏都拉斯焚毀3.3噸古柯鹼　為總統連任造勢

杜特蒂證實女兒將競選菲律賓總統

小室圭紐約律師年薪500萬！殘酷真相曝：66%3年內被炒

涉當ISIS戰士、宣傳員　美起訴加拿大男子

翁不能走路2年　接種完奇蹟恢復正常

快訊／菲總統杜特蒂宣布退出政壇

富商全裸片曝光！抄槍「露鳥」與賊對決

嫩妻抱孩看老虎靠太近　男嬰手指被咬斷

更多熱門

相關新聞

39架共機擾台 創國防部公開統計紀錄

39架共機擾台 創國防部公開統計紀錄

空軍發布共機動態，39架共機2日侵擾台灣西南防空識別區，創國防部公布統計以來最多架次紀錄。

共機連續擾台第2天　今出動20架次軍機

共機連續擾台第2天　今出動20架次軍機

共機擾台破紀錄　林俊憲揭「背後意義」

共機擾台破紀錄　林俊憲揭「背後意義」

破紀錄！中國國慶派38架次共機擾台　殲16航跡如「包圍」南部海域

破紀錄！中國國慶派38架次共機擾台　殲16航跡如「包圍」南部海域

13架共機夜擾台灣空域　單日38架次創新高

13架共機夜擾台灣空域　單日38架次創新高

關鍵字：

共機台灣美軍Kathleen Hicks軍武

讀者迴響

熱門新聞

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

女星拋震撼彈「宣布結婚」

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

金鐘獎／吳宗憲坐台下突被Cue！

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

金鐘56完整得獎名單出爐

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

許孟哲臉蛋變了！PTT一看嚇到：太扯

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

典禮驚見「江宏傑合體福原愛」！

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面