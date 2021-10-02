獨／金錢豹驚傳變自助KTV轉折曝　創辦人嘆：幾百人要吃飯過活啊

▲▼網路出現合成照，PO文指金錢豹酒店要轉型自助式求生。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

受到疫情緩和因素，自助式KTV將從5日起恢復營業，業者和員工開心終於有工作了，但網路上有民眾在金錢豹酒店大門PO出合成圖「員工要生活要工作、10月7日開放自助式歡唱KTV」的紅布條，引發金錢豹是否也要轉型自助式的討論，對此，金錢豹創辦人袁昶平獨家受訪表示，「酒店2、3、4樓都改成自助式，員工總要生存啊」。

因為疫情嚴峻使得八大行業從5月中停業至今，台中市從事八大相關工作的人員高達10萬人以上，這些人頓失生計，有人向親友、經紀公司、店家或地下錢莊借錢，有人轉業不順，更有人付不出房租和小孩學費而差點輕生，種種問題不斷浮現，但因政府規定，員工也莫可奈何。

所幸疫情趨緩，中央疫情指揮中心同意自助式KTV5日起可以開放唱歌，不過仍得依照相關規定，只能喝水，戴好口罩，做好清消和通風等，自助式可以開放，但酒店仍然不行，有人就在網路上PO合成圖，金錢豹酒店也要轉型為自助式，一時間引發酒客們議論。

據了解，金錢豹雖然幾個月沒有收入，但每月上百萬元租金照繳，還無息借3萬元給員工，等復業再還，但復業遙遙無期，有幹部就PO出合成圖，表達想要轉型自助式，希望能有工作的心聲。

不過，酒店幹部群組上都說，沒有聽說總裁袁昶平宣布，會不會是假消息？網路太可怕了，有人還特地跑去酒店門口，發現根本沒有紅布條，如果是7日要改成自助式，怎麼現在還沒接到消息，也沒開會通知？來得及嗎？

一名幹部就說，即使轉型成自助式，消費比照一般自助式，每人花了幾百元就可以唱幾小時，這對於裝潢高檔的金錢豹根本毫無利潤，況且，酒店都是老歌，更新速度沒有自助式的快，而且自助式也不需要幹部和陪酒小姐。

交棒兒子經營、退居幕後的金錢豹創辦人袁昶平，獨家接受訪問時表示，他問了才知道，公司有此規劃，這樣很好，數百名員工要吃飯過活啊，1樓是舞廳執照，不能使用，但2、3、4樓是酒店執照，可以改成自助式，一切防疫規定都會依照中央指示辦理。