破獲高齡銀髮族天九牌賭場　南警逮13人堵疫情破口

▲台南市警五分局破獲高齡銀髮族天九牌賭場，逮獲黃姓負責人等13人，堵住疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局2日下午持搜索票前往北區北成路民宅搜索，當場查獲黃姓負責人及賭客共13人群聚賭博，並查扣賭資新台幣11900元、抽頭金500元及賭具一批，涉案人全是高齡銀族，全案偵訊後依法送辦。

台南市警五分局長洪頂力，要求所屬針對轄內暗營職業賭場之處所，實施強力掃蕩，五分局新任副分局長顏水波10月1日調任該分局，隨即接手於2日下午2時55分許，率五分局員警持搜索票，至北區北成路私人民宅搜索，當場查獲64歲黃姓負責人及賭客共13人群聚賭博，並查扣賭資新台幣11900元、抽頭金500元及賭具一批（天九牌一幅、骰子3顆）。

黃姓負責人表示，原本在打麻將，後來一時興起改玩天九全案，全案依賭博罪嫌移請台南地檢署偵辦，並依社會秩序維護法裁處，另未戴口罩及未保持社交安全距離部分則依違反傳染病防治法函請台南市衛生局裁罰。

五分局副分局長顏水波表示，這次查獲賭客大多數均為高齡銀髮族，除依法取締裁罰外，並利用等候警詢空檔時間，苦口破心向賭客宣導防疫不群聚及戴口罩正確觀念、也提醒長者晨間外出應穿著鮮明服裝以避免交通事故，並教導詐騙集團常用之詐騙手法等實用資訊，提醒長者防疫不聚賭，交安要注意，防詐要小心，以永保安康。