搬到人妻家隔壁！小王排休登門「激纏30回」…夫見性福到老綠炸

▲小王搬到人妻家隔壁，趁平日排休時登門發生性行為，遭人夫提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫發現妻子在外頭搞婚外情，小王還囂張搬到夫妻倆隔壁當鄰居，2人不僅多度在外過夜，甚至還登堂入室，在家中發生2、30次性行為，令他大受打擊，決定提告求償，日前法院判決出爐！

人夫主張，小王明知道妻子已婚，竟在2019年7月底搬到夫妻倆隔壁，並與妻子經常在平日白天排休，侵門踏戶到他家發生性行為。小王甚至多度與妻子到三芝、墾丁、彰化、台中等地同遊過夜，還有挽手、擁抱等親密舉動，一起過生日、情人節等。

人夫表示，他2020年4月初發現2人的關係後，曾嚴正警告小王，沒想到對方仍偷偷與妻子約會，甚至在LINE上揚言散播妻子的性愛影片及寫真集，令他深感痛心，決定上法院向小王提告求償70萬元。

小王辯稱，對人妻已婚一事並不知情，2人在人妻結婚前就在一起了，他沒有在LINE上散播性愛片，也沒有罵人夫性無能；但人妻在法院審理時辯稱，2019年8、9月間有跟小王說，已經與丈夫登記結婚了，但2人仍持續交往，並發生20至30次性行為。

台中地方法院勘驗人妻與小王的對話紀錄發現，內容曾提到「為什麼我們明明很相愛，在一起所有都這麼好，為什麼我們不能真正好好的在一起，為什麼把彼此都留在另一邊受苦受折磨！為什麼不能讓我們好好享受享福性福到老呢><」、「好好做妳的賢妻良母！」、「好好做XXX的妻子吧！」，不採信小王的說詞，判小王應賠償人夫15萬元，全案仍可上訴。