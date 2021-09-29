自然療法對決西醫療法！抗癌名醫對群醫　自然療法醫師敗訴確定

▲鼓吹自然療法的抗癌名醫許達夫，起訴向多位名醫求償，敗訴確定。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

曾罹癌的醫師許達夫出書分享經驗，認為傳統西醫治療方式外還有別的治療方式，引起許多醫師反彈，紛紛撰文批評。許達夫針對眾名醫的言論，包含台北榮總名醫吳元宏、醫勞盟理事長儲寧瑋醫師、蔡秀男醫師等人，都求償1元並登報道歉。一二審均判決許達夫敗訴，全案再上訴，最高法院29日駁回許達夫上訴確定。

許達夫是神經外科醫師，父親曾任台大醫院內科主任，許達夫以自己抗癌成功的經驗出過多本書籍，包括《感謝老天，我得了癌症！》等，崇尚自然療法。許達夫在2017年5月21日藝人豬哥亮罹癌過世後，於臉書發表「癌症根本不會死人，是死在無知加上恐怖的西醫治療」、「豬哥亮做了最壞示範！西醫以恐怖手術及化療加速豬哥亮死亡。」等言論，雖然他事後刪除文章，但仍遭媒體抨擊「消費豬哥亮！許達夫藉機宣傳自然療法、衛福部要法辦」等等報導。

不僅如此，吳元宏第二天就在臉書發文「許主張不要開刀，建議病人做氣功，買電解水，買天仙液。范先生花了上百萬進行這些另類療法，腫瘤卻不幸復發…。許達夫醫師到處宣傳他自己的直腸癌沒有開刀，但他卻很少對外宣傳，他自己接受過完整的合併化學放射治療（CCRT）。」第三天，吳元宏又PO文「光是勸medulloblastoma的病人不用化放療，應該就足以吊銷他的醫師執照了吧？…這傢伙繼續執業，只會危害病人安全。」隨即又在榮總召開記者會，公開批評許達夫。吳元宏接下來數日內，也連續發文批評許達夫的主張。

此外，由醫師與護理師組成的非營利組織「台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟」，也連續在臉書上貼文「網友提供許達夫醫師的公開道歉函，然而公開道歉並不夠，…，醫勞盟要求政府應做的幾件事：1.要求許書下架、…4.檢調應繼續調查可能涉及不當販售醫療廣告，詐欺部分。」「請務必注意：許達夫醫師停業兩個月，另外推銷的電解水機，是許達夫一人獨資公司。」另外名醫蔡秀男也在臉書貼文「醫度有緣人！無法度無良醫？『神醫』度『有緣』人！『庸醫』害『可憐』人？神醫乎？庸醫乎？」「人在做天在看！果然，那位賣神水的神醫…臉書開始刪文了！還好，我跟醫師群組網友都有舉證，早有備份。轉貼給台中市衛生局的朋友依法究辦。」「因果，報應，法律戰，還沒完…」「快報！《許達夫治療違反醫療法，衛福部將重罰，並移送醫師懲戒！》超讚！【踢爆醫棍神水案】，衛福部開鍘…」許達夫不滿，提出民事訴訟，要求這批名醫賠償名譽損失1元，並登報道歉。

一二審法院均判決許達夫敗訴，其中二審高等法院認為「醫師診療行為乃可受公評之事，醫師以著作、網站或於診所對外宣揚之醫療觀念，涉及社會大眾閱聽後基於對專業信賴而影響對於疾病治療方針之選擇，且因選擇另類療法於某種程度上會與選擇主流醫療有所扞格，為基於保障病人權益、增進國民健康之立場，對於牽涉醫療觀念之辨證，倘係遵循就事論事原則，以所認為之事實為依據，加以論證是非，既牽涉公眾利益，在言論自由上應給予較大之保障。」故此，認為眾名醫所言應受言論自由保障，駁回許達夫之訴。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴，許達夫敗訴確定。