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人妻喝醉激戰小王　完事「全裸暴斃」廁所內！慘遭拋屍荒山

▲床,毛巾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陸女和情夫大戰一番後猝死。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

江西一人妻徐麗（化名）在一次喝酒後，和張姓情夫大戰一番，之後去廁所嘔吐。情夫則自顧自在床上睡著了，直到隔天起床後，他發現徐麗竟然已經死在了廁所裡。為了掩蓋兩人的關係，他竟然將徐麗屍體丟棄到荒山。

綜合陸媒報導，2021年9月，張男因侮辱屍體罪被起訴。張男，1976年出生，家住江西貴溪市，他和徐麗保持著不正當男女關係。

2021年1月20日晚7時許，徐麗與其同學在貴溪十字路口的火鍋店吃晚飯，期間喝了兩杯酒，後到貴溪「某會計學校」上課。

晚上10時許，徐麗打電話給張男，要求對方到貴溪市火車站附近接她。張男趕至該地點後，開著徐麗的小車，來到自己租的某社區租屋內，期間二人發生性關係。後來，雙方分別至廁所內洗完澡，徐麗到廁所裡嘔吐，張男則睡著了。

隔天上午10時許起床，張男才發現，徐麗竟然全身赤裸，猝死在廁所裡。張男害怕被雙方家人知曉二人關係，且為掩蓋徐麗在其住處死亡一事，便於當日15時許，將屍體從房內搬運到後車廂，將車開至貴溪市某廠西側後山停放，並偽造現場後離開。

同年1月22日下午，徐麗的屍體被路人發現並報警。

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