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親子共學退出藻礁公投小組　「政黨不該把公投當作口水之爭」

▲▼藻礁公投送中選會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲藻礁公投案送中選會 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

珍愛藻礁等4大公投案將在12月18日投票，由於其被視為行政院長蘇貞昌「信任投票」，藍綠均不敢大意。曾積極投入連署串連的「親子共學」1日晚間發出聲明，強調藻礁議題不應淪為政治動員及撕裂社會的戰場，「政黨之間的監督與互動應回歸政策的釐清與辯論，非以公投做為口水之爭」，宣布退出藻礁公投小組；對此，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政回應，心裡覺得很難過，但相信雙方保護藻礁的目標、深化公民審議的目標，都仍然是一致的。

親子共學昨晚發出聲明，宣布退出藻礁公投小組，批評藻礁公投小組的議決漸往政治動員靠攏，包含利用政治明星以獲取議題關注度的功利做法，其帶來的是支持者的盲目跟隨，而不是全民對環境和能源政策的思辨，這與公投期望帶動不同意見的討論與對話目標已然不同，藻礁議題不應淪為政治動員及撕裂社會的戰場。

親子共學團表示，政黨之間的監督與互動應回歸政策的釐清與辯論，非以公投做為口水之爭，公民社會亦需體認環境的守護需透過了解及衡量與環境相關的政治、經濟、社會議題來作為取捨，以達成人與自然共生的目的。

親子共學團宣布，縱然操作議題的關注度能夠使得眼前的目標達成，但過度政治動員的公投，會失去公民審議的精神和內涵，減緩民主社會的成熟。在經過多次溝通努力後，由於上述方向上的歧異漸明，親子共學已於今年8月9日退出藻礁公投小組。

對此，潘忠政回應，對於親子共學團決定退出決策小組並於今日發出聲明，藻礁公投小組心裡覺得很難過。但相信保護藻礁的目標、深化公民審議的目標，都仍然是一致的。

潘忠政並批評民進黨政府指出，攸關台灣未來永續發展的淨零碳排路徑，在2025後的政策方向付之闕如，關於三接與四接的替代方案評估，政府也研議不足，使民眾難以在充分資訊下做出決定；執政黨在藻礁保育、環評過程都有明顯的程序正義瑕疵，在工程進行中破壞藻礁、刮除柴山多杯孔珊瑚以及近期的泥埋事件，都不見執政黨依法處理，呼籲執政黨應依法行政，更應秉持公投法的精神，公開相關資訊，使人民可以做出最佳選擇。

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