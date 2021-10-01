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花蓮「漫波假期飯店」拆除倒塌　結構技師：沒見過這種拆除方式

▲▼ 花蓮漫波飯店拆到一半倒塌。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲對於花蓮漫波飯店倒塌，結構技師指出，沒有見過這種拆除方式。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

位於花蓮市國聯五路的漫波假期飯店，日前提出永久停業申請，1日進行拆除作業，卻發生倒塌事件， 對此「台灣省結構技師公會」理事長江世雄指出，漫波假期飯店從後方一刀一刀往前切，結構上因變得很細長，「沒見過這種拆除方式」。

根據《聯合報》報導，江世雄表示，基本上拆除方式是從上面樓層往下拆，漫波假期飯店卻是從後面一刀一刀往前切，結構上因高度跟寬度比例差太多會變成很細長，若怪手往前一推，就會超過當初柱子可負擔能力，他沒見過這種拆除方式。

▲花蓮漫波假期飯店倒塌瞬間，疑見1狂奔人影，警消搜救中。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲花蓮漫波假期飯店倒塌瞬間。（圖／記者柯政誟翻攝）

江世雄指出，一般拆除工程要跟建管機關申請拆除執照，提送拆除計畫，不清楚花蓮縣政府是否有掌握。

漫波假期飯店整棟7層樓高的建物，預計拆除作業為兩星期左右，有當地民眾提出質疑，認為現場人員疑似沒有按照正常程序拆除，不是由上往下，而是從飯店後方挖，造成大樓重心不穩，往前傾倒釀禍。

▲▼ 花蓮漫波飯店拆到一半倒塌。（圖／翻攝臉書社團「花蓮同鄉會」）

▲也有當地人對於拆除作業的程序提出質疑。（圖／翻攝臉書社團「花蓮同鄉會」）

承包商「亞國機械工程行」的聲明指出，此飯店當初就是因為辦理危老更新，屬於老舊飯店，因此可能一樓前方柱子的支撐力，在多次的地震以及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌。聲明中並未對施工工法與程序，做出詳細說明。

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