恐怖31秒近距離畫面曝！機車騎士抬頭驚見「飯店倒塌」1秒神閃避

記者柯沛辰、柯政誟／花蓮報導

花蓮市區7層樓的漫波飯店1日下午3點無預警倒塌，硬生生砸落在馬路上。如今最新畫面曝光，可見當時一名王姓機車騎士恰巧行經飯店前，結果大樓突然傾斜，嚇得他趕緊繼續向前騎，順利逃過一劫。由於事發突然，若再晚1秒後果不堪設想，如今王男大難不死，可謂是「最幸運的騎士」。

花蓮市區國聯五路上的漫波飯店屋齡近40年，目前歇業中，正在進行拆除作業，不料下午3點突然整棟倒塌，所幸僅3輛車遭壓毀。事發時，一輛黑色轎車緊急煞車，眼睜睜看著飯店倒在眼前，距離不到幾公尺，卻不見原先前方的機車騎士，一度以為對方遭倒塌建物掩埋。

花蓮警消趕抵現場開挖，並出動生命探測儀，所幸稍早仔細檢視黑色轎車的行車紀錄器，發現王姓騎士並未被壓到，而且人也找到了，確認平安，當場鬆了一口氣。事後，警消確定現場無人傷亡，算是不幸中的大幸。

▲王姓騎士冷靜繼續向前騎，幸運躲過飯店倒塌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據黑色轎車的行車紀錄器，可見駕駛原本行駛在國聯五路上，一路朝倒塌處駛去，不料隨著他愈開愈近，漫波飯店竟無預警傾斜，短短不到3秒就完全倒塌，好在轎車當時車速不快，緊急煞停在事故現場前。

不過，前方的王姓騎士人在倒塌範圍內，當下疑似是發現地面陰影，下意識朝右上方看，才赫見飯店即將倒塌，趕緊向前騎，最後並未被壓到。令人怵目驚心的是，整個反應時間僅不到2秒，好在最終王姓騎士仍冷靜向前騎，最終化險為夷。

▼花蓮漫波假期酒店倒塌，警消到場開挖。（圖／記者柯政誟翻攝）

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