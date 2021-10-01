花蓮飯店倒塌「可能原因曝」！住戶還原現場：上午就覺得怪怪的

記者柯振中／綜合報導

花蓮漫波飯店1日倒塌，恐怖畫面被開車路過的民眾錄下，所幸沒有造成傷亡。事後附近居民說明，早上看到時「覺得怪怪的」，也有網友質疑，動工時怪手都在後面，可能就是從後面動工，才會朝另一側倒下。

花蓮「漫波假期飯店」位在花蓮市國聯五路上，已經提出永久停業申請，由於辦理危老更新，1日進行拆除作業，沒想到下午3點突然倒塌，恐怖畫面被開車行經的民眾錄下。

搜救人員緊急出動，使用生命探測儀搜救，所幸沒有人員受困、傷亡。事後承包商說明，該棟建築屬於老舊飯店，因為辦理危老更新，進行拆除，可能一樓前方柱子在多次地震、拆除的過程當中龜裂，因此失去支撐力，向前倒塌。

承包商表示，目前正在全力搶救、清除，希望民眾不要圍觀，以免影響拆除作業，造成附近居民不便，也希望能得到原諒。

根據《中時新聞網》報導，附近居民表示，上午看到該棟建築物，就覺得「怪怪的」，下午竟然就發生意外，也有網友質疑，怪手停放在建築物的後方，會不會就是因為從後面開始拆，才導致朝另一側倒塌。詳細原因為何，仍待進一步釐清。

此外，根據《聯合新聞網》報導，台灣結構技師公會理事長江世雄說明，按常理來看，應該是從上方樓層開始拆，這間飯店卻是「一刀一刀」向前切，他從來沒見過這種方式。

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