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台南全面開打公費四價流感疫苗　黃偉哲至南興國小關懷宣導

▲公費流感疫苗1日起開始接種，台南市長黃偉哲前往安定區南興國小，關懷宣導接種流感疫苗之重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲公費流感疫苗1日起開始接種，台南市長黃偉哲前往安定區南興國小，關懷宣導接種流感疫苗之重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

公費流感疫苗1日起開始接種，台南市政府於安定區南興國小辦理「2021年流感疫苗接種宣導流感校園e化-e起守護健康」記者會，由台南市長黃偉哲、疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳、衛生局主秘陳淑娟、安定區長李燿州，共同宣導接種流感疫苗之重要性。

▲公費流感疫苗1日起開始接種，台南市長黃偉哲前往安定區南興國小，關懷宣導接種流感疫苗之重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，很高興在流感疫苗施打的第一天，來安定區南興國小看看小朋友的施打情形，最近疫苗施打狀況很多元，包含COVID-19疫苗、流感疫苗，可能還有人要打肺炎鏈球菌疫苗或是其他的HPV疫苗，每個施打對象、疫苗處理流程及被施打者應該注意的藥效都不一樣，要特別感謝醫護人員的辛苦，希望不要發生恩主公醫院那樣的事情，所以特別叮囑醫護人員要謹慎，尤其今天施打對象是國小生，他們年紀比較輕，抵抗力及免疫系統可能還沒那麼強，呼籲醫護人員更要特別用心，希望趕快施打疫苗，之後能夠建立保護力，讓大家安心求學，讓家長也放心。

衛生局指出，因應秋冬流感季節來臨，新冠肺炎COVID-19疫情仍維持第二級警戒，若民眾感染流感，尤其是高風險族群，65歲以上長者、6個月以上3歲以下及幼兒園之嬰幼兒，容易造成流感嚴重併發症及死亡，呼籲民眾盡速至台南市合約院所及衛生所踴躍接種。

▲公費流感疫苗1日起開始接種，台南市長黃偉哲前往安定區南興國小，關懷宣導接種流感疫苗之重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，2021年於南興國小先行試辦校園流感疫苗接種電子化，藉由家長意願書於手機或電腦上勾選同意並簽名，醫師看診直接電子化記錄學生身體評估之狀況，再由護理師接種流感疫苗，免於以往紙本簽名與病歷保存之困難，採全面無紙化，節約能源愛地球，也兼顧防疫措施。

▲公費流感疫苗1日起開始接種，台南市長黃偉哲前往安定區南興國小，關懷宣導接種流感疫苗之重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲提醒市民朋友，本次公費流感疫苗接種分2階段開打，且需與COVID-19疫苗接種間隔7天；第一階段為10月1日開打，對象為滿6個月以上至國小入學前幼兒、65歲以上長者、國中小、高職、五專一至三年級學生、具有潛在疾病者（高風險慢性病人、BMI>=30者、罕見及重大傷病患者）、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養護、長期照顧機構之受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生防疫人員、禽畜業及動物防疫人員。至於第二階段11月15日為50~64歲無高風險慢性病之成人開始接種，提醒流感疫苗需與COVID-19疫苗接種間隔7天。

▲公費流感疫苗1日起開始接種，台南市長黃偉哲前往安定區南興國小，關懷宣導接種流感疫苗之重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）
▲公費流感疫苗1日起開始接種，台南市長黃偉哲前往安定區南興國小，關懷宣導接種流感疫苗之重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）
衛生局進一步說明，台南市37區衛生所及332家流感疫苗合約院所於1日特別開立流感疫苗接種門診，關於流感疫苗相關資訊可至台南市政府衛生局「衛生安全—流感疫苗及肺鏈疫苗專區—流感疫苗相關資料」（https://health.tainan.gov.tw/）查詢。若有任何流感疫苗相關問題，可撥打衛生局專線06-2679751分機355洽詢。

▲公費流感疫苗1日起開始接種，台南市長黃偉哲前往安定區南興國小，關懷宣導接種流感疫苗之重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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