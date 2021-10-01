捷足先登來度冬　台南發現39隻黑琵嬌客

▲台南地區9月30日發現39隻國際保育級鳥類「黑面琵鷺」，已經捷足先登飛來度冬。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

記者林悅／台南報導

號稱 「國際明星鳥」保育級鳥類「黑面琵鷺」，今年的先頭部隊，已經出現在台南沿海，代表後續將有大批黑琵跟進，在台南地區發現39隻黑面琵鷺已經捷足先登飛來度冬，台南市政府主辦的「2021黑面琵鷺保育季」也將於24日在七股特生中心黑面琵鷺展示館登場，歡迎全國民眾來七股賞黑琵、吃海產，逍遙遊。

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台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，黑琵先頭部隊許多年都會在中秋節前後或是928教師節飛抵台南沿海，日前928教師節在七股黑面琵鷺保護區發現18隻、布袋濕地35隻，足以證明今年黑面琵鷺正式來台了。9月30日在黑面琵鷺保護區17隻、臨近61道路附近發現11隻，七股頂山賞鳥亭發現8隻，北門雙春濕地3隻，台南市總共已經發現39隻黑面琵鷺。

農業局長李建裕說，全球黑琵族群逐年成長，2021年全球普查總數達5222隻，首次突破5000隻大關，較去年4864隻增加358隻，其中在台灣的黑琵有3132隻，佔全球60％的數量，已連續7年超過2千隻，是全世界最重要的黑面琵鷺度冬區。其中台南的數量有2114隻，占全台灣的67.5% ，主要在學甲濕地、七股、四草地區，其中學甲濕地556隻也刷新4年前428隻記錄，顯見台南是黑琵在台灣的最大棲息覓食場所，也代表台南在棲地的優化逐漸顯出效果。

李建裕表示，2021黑面琵鷺保育季即將於10月24日登場，系列活動包括節能減碳卡打車賞黑琵打卡逍遙遊、廢鐵成鋼 賴銘傳鐵雕黑琵創作展、黑琵保育季繪本「小黑琵度假遊學記」第2輯渡冬、找尋台南市長黃偉哲野放「T85」黑琵來渡冬、社區黑琵圖騰、2021黑琵親子輕旅行等。