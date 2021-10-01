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「當街斷頭到挖眼案」館長怒嗆蔡英文看卡片：妳欠小燈泡一個公道

▲▼（圖／翻攝飆悍館長YouTube）

▲挖眼案讓館長想到小燈泡命案，氣喊「蔡總統欠一個公道！」（圖／翻攝飆悍館長YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

屏東潘姓女店員提醒客人戴好口罩，沒想到50歲楊男情緒失控，徒手刨挖雙眼長達3分鐘，導致潘女未來恐將失明。對於社會的不定時炸彈頻傳，館長陳之漢怒了，挖出2016年小燈泡遇害後，蔡總統曾寫下39字卡片，「妳欠小燈泡一個公道！」

「死刑為什麼沒有執行？精神疾病為何免罪？」館長在Youtube氣憤直言，2018年曾討論到死刑與精神病患者，其實監獄能增設精神病患專區，讓鑄下大錯的罪犯入牢後，除了接受終身治療，也可當實驗對象，然而至今已過了3年了，「你們民進黨到底做了什麼？為民生的政策死都不做，莫名其妙亂七八糟，居住正義不正義，司法改革不改革，這個精神病患犯案，根死刑無期徒刑，也是屬於司法的問題...只會事情發生後，出來Say Ssorry，『我們會改』，然後又沒改！」

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館長向在位者喊話，「我很尊重蔡英文總統，但妳欠小燈泡一個公道，妳親手寫得那張卡片，真的希望您回去看看，當年寫了什麼卡片...要還人家一個公道，到現在死了多少個去了，公道又在哪裡？」

▲▼ 換新LOGI，蔡英文：小燈泡，不會讓你白白犧牲（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 換新LOGI，蔡英文：小燈泡，不會讓你白白犧牲（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡英文手寫39字，「小燈泡，不會讓你白白犧牲。」（圖／記者黃克翔攝）

話鋒一轉，館長提到2020年遭槍手劉丞浩近距離開3槍一事，「我的槍手殺人未遂判四年，只判四年...我們台灣出了很大的問題，殺人開槍、暴力犯罪判得也很輕。」

館長也提出解方，關於精神病患殺人或傷害人、司法正義、判死刑議題，其實只要立委願意，透過每天討論法條，不要每天癱瘓議會，「我相信台灣的法律很快就會很周全。」

然而實際觀察現實立委運作，館長說，「立委四年周期，只會在最後一年審法條，因為他們要選舉，前三年都是在政黨攻防，整天就是你罵我我罵你、要質詢不質詢、丟東西、打架拉扯，一天就過了，導致台灣只能原地空走。」

▼楊男抓狂跳進收銀台挖眼。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲楊男施暴畫面 。（圖／翻拍，以下同）

▼潘女第一時間送到醫院時眼窩裡全是黑泥沙。（圖／翻攝爆料公社）

 ▲▼屏東高樹鄉超商女店員遭挖眼。（圖／翻攝爆料公社）
 

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