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館長貼文「丙中X你娘狗兒子」挨告　開庭認罪「我就是在罵他」

▲▼館長陳之漢遭王炳忠告妨害名譽，開庭認了「我就是在罵他」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲館長陳之漢遭王炳忠告妨害名譽，開庭認了「我就是在罵他」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

館長陳之漢日前不滿王炳忠在前總統李登輝逝世後，在臉書發文「終於死了」，隨後也在臉書貼文「丙中狗兒子」，更在直播中辱罵王炳忠「中國狗」、「賣國賊」、「垃圾」等字眼，遭王提告妨害名譽，新北地院今開審查庭，館長完全認罪「我就是在罵他」。

▼王炳忠在臉書貼文「李登輝終於死了」，引發館長不滿 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼館長陳之漢遭王炳忠告妨害名譽，開庭認了「我就是在罵他」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2020年7月30日晚間7時許，前總統李登輝因肺炎在台北榮總病逝，當晚新黨青年軍王炳忠就在自己臉書上貼文「李登輝終於死了」；館長陳之漢隨即在自己臉書粉絲專頁「飆悍」貼文「丙中幹X娘狗兒子」，同年8月2日在直播中大罵王「中國狗」、「垃圾」、「共匪」、「賣國賊」等字眼。

王炳忠得知後對館長陳之漢提告妨害名譽；新北檢方認為，館長用「幹X娘」、「媽的雞X」等粗俗不雅詞彙，並以「狗」等字眼情緒性謾罵，足以使人感受屈辱、貶損其人格與社會評價，起訴館長妨害名譽。

▼館長陳之漢臉書罵「丙中幹你娘狗兒子」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼館長陳之漢遭王炳忠告妨害名譽，開庭認了「我就是在罵他」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今（5日）新北地院傳喚館長陳之漢開審查庭，庭訊不到10分鐘就結束，陳之漢步出地院時表示「我就是在罵他，他污辱李前總統、台灣人，他（王炳忠）適用台灣法律嗎？叫他去大陸告我啦！」，檢方將在26日傳喚王炳忠到庭。

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