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女大生脫罩野外露出「M字腿解放雙球」加重口味！網一看抖：很危險

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友認出，拍照地點是墓園，薄荷也證實了。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

一名暱稱「薄荷」的女網友常穿著性感服飾，在戶外鬧區拍攝大尺度的清涼照，並分享在Dcard的西斯版（SEX版）吸引網友關注，除了在有小朋友出沒的學校附近拍攝，還會在墓園，更直接蹲下幫拍攝者口交，有眼尖的網友發現，這些地點幾乎都在新北市中和區，除了觀感不佳外，也擔心會有防疫破口的問題。

「薄荷」在Dcard上有2.5萬人追蹤，活躍於西斯版，常PO出性感火辣的照片，近期更是大尺度到野外拍照，於8月4日以「野外露出」為標題發文，要給「主人們」不一樣的口味，穿著短版V領針織背心，以及牛仔短褲，正值疫情期間，她卻直接在戶外脫下口罩，用嘴咬著上衣，露出傲人的雙峰，甚至還把內衣往下拉，直接露點拍照。

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一個禮拜過後，薄荷又再度以「野外露出2」發表一系列的新照片，這一次她直接裸下半身，躺在戶外的椅子上，還將雙腿大開特寫下體，最後直接把內衣也一起脫掉，擺出撩人的姿勢。其中一張照片，在石椅正上方的樹枝上，竟掛著白色的繩子，猜測是曾有人在此地上吊自殺。

近期則是拍攝「角色扮演」，選擇在人來人往的山上涼亭，穿上簍空白色旗袍，即使旁邊的階梯有登山客行走，她也不在乎，直接大辣辣坐在桌子上拍照。另外，最新一篇文章，則是穿上女警制服，在鬧區的天橋上拍攝，還將屁股跨坐在扶手上，後來更直接將上衣解開，大膽露出雙球。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼「薄荷」穿著情趣衣服拍照。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

根據發文的日期，諸多不雅照都是在三級警戒下拍攝，她不僅脫下口罩拍照無視防疫規定，甚至還在學校附近拍攝，明知道會有小朋友會經過，仍不在乎，遭到網友質疑「明知故犯」、「建議這種文不要放在這，網路警察抓很嚴，推特很多人因為拍這種照片，被請去泡茶了」、「防疫破口」、「光屁股坐在地板，那個地板超髒的吧，細菌數量會爆表吧，尤其私密處那麼脆弱的地方」。

此外，有眼尖的網友認出，照片是在新北市中和區某高中的天橋，以及新北市中和區的某墓園拍攝，「薄荷」也證實「是墓園」；在墓地附近拍攝恐有褻瀆宗教，且戶外拍攝不雅照的舉動恐涉及公然猥褻的問題，也容易造成民眾觀感不佳，希望中和區附近的民眾小心防範。

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