超省錢？他曝女友生理期穿「嬰兒紙尿褲」　網驚呼：原來有這招

▲有男網友表示，女友發現嬰兒紙尿褲能取代衛生棉褲。（示意圖／pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

很多女生在生理期常會睡不安穩，擔心經血量大時弄髒床單、衣物，雖然市面上已有「衛生棉褲」、「安睡褲」等商品，但價格不便宜。現在竟有人異想天開，用嬰兒紙尿褲作為替代品，不僅比安睡褲便宜材質也很舒適。

一名男網友在Dcard閒聊板以「生理期包嬰兒尿布的女友」為題發文，表示女友喜歡用安睡褲，但又覺得價格太貴，就算有打折，一片也要將近30元。某天她突然發現，可以用嬰兒紙尿褲取代安睡褲。女友身高160公分，體重50公斤，穿XXL號剛剛好，因為是嬰兒紙尿褲，不但很透氣，連圖案相當可愛，重點是一片只要11.5塊，不到衛生棉褲的一半，從此成為愛用者。

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貼文一出，許多網友驚訝表示，「傻眼！原來還有這招」、「學到了」、「下次直接把紙尿褲囤起來」、「可惡被燒到了，下次換紙尿褲試看看」、「可以順便尿尿，不用起床，好讚」。

也有過來人出聲指出，「我自己也是買尿布 ，衛生棉褲是真的貴」、「推薦用棉條，一樣好睡好動」、「還有老人穿的紙尿褲，更便宜」。

不過還有有人不能接受，覺得錢不能這樣省，還是應該買專用的比較安心，「尿布跟衛生棉內層材質不一樣的，一個是防止尿發臭，孳生細菌，一個是防經血」。