屏東枋山也有幸福巴士了　就醫+洽公+採買都方便

▲屏東縣枋山鄉幸福巴士預約線今(1)日通車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉幸福巴士預約線今(1)日通車，這是屏東地區第一個不在原民地區推動的鄉鎮，也代表屏東縣幸福巴士邁向另一個里程碑，即使在交通較不便的平地鄉鎮，只要有公共運輸服務的缺口，就是幸福巴士服務的對象。

公路總局許鉦漳局長表示，枋山鄉內有3個台鐵車站，由於鐵路班次少，對於枋山鄉基本民行幫助有限;民眾要搭公車，需要到台1線或台26線上的站牌等車，而客運車為大型車輛，也無法駛入兩旁狹窄巷道內，造成許多偏僻的村落仍舊是公共運輸無法到達地區。

公路總局與屏東縣政府規劃「枋山鄉幸福巴士預約」線，公路總局每年並補助營運費用約240多萬元，結合民間企業泰博科技公司捐贈一輛無障礙7人座小巴，公私協力合作，提供鄉民至枋寮醫院、安泰醫院等就醫、洽公、採買之便捷交通服務。

許局長期許屏東地區幸福巴士，藉由鼓勵更多企業社會責任捐贈車輛或營運費用，投入偏遠地區之交通運輸，並導入屏東縣政府「智慧運輸平台」及鼓勵當地社會資源投入偏鄉運輸，轉型為幸福巴士2.0模式，建構更完善聯外之交通路網，以實現交通較不便地區之「行的正義」。

枋山鄉幸福巴士預約線全線採預約制，平日每週5天，一天2車次供民眾預約；欲搭乘的鄉親可於前一個工作天向枋山鄉公所預約即可。票價部分，一趟以新臺幣20元計價，歡迎需要的鄉親踴躍搭乘，相關搭乘資訊請洽枋山鄉公所民政課08-8761107分機13洽詢。