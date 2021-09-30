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回收手機換手機！10月回收手機拿好康　花蓮13鄉鎮市公所響應

▲環保署鼓勵民眾回收廢手機，自2019年起訂定每年10月為手機回收月。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保署鼓勵民眾回收廢手機，自2019年起訂定每年10月為手機回收月。（圖／花蓮縣政府提供，下同

記者王兆麟／花蓮報導

環保署為鼓勵民眾回收廢手機，自2019年起訂定每年10月為手機回收月，當年回收2.3萬支，隔年回收3.7萬支手機，民眾反映熱烈。今年更結合品牌、電信、便利商店、新創公司及各縣市環保局辦理並加碼優惠及抽獎活動，朝回收5萬支手機的目標前進。

▲環保署鼓勵民眾回收廢手機，自2019年起訂定每年10月為手機回收月。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

手機回收月有線上及線下回收管道。

活動期間自10月1日起至10月31日止，合作企業包含台灣三星電子、OPPO、台灣小米、HTC、ASUS、realme、vivo、華為、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、ChargeSPOT、全家便利商店、點子行動科技等，民眾除可將廢手機攜至企業指定門市回收外，亦可送至縣市環保局提供的回收地點做回收。

▲環保署鼓勵民眾回收廢手機，自2019年起訂定每年10月為手機回收月。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣環境保護局為響應本次活動，除以環保局為常駐兌換點外，為擴大兌換成效，另於花蓮13鄉鎮市公所上班時間指定地點協同辦理兌換活動，此外辦理宣導活動時，也將同時辦理手機兌換活動，相關兌換地點及時間可至臉書搜尋「花蓮縣資源回收走透透」粉絲專頁中查看，而粉絲專頁也提供許多資源回收相關訊息，也歡迎民眾加入粉絲專頁。

▲環保署鼓勵民眾回收廢手機，自2019年起訂定每年10月為手機回收月。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民眾將廢手機交予回收後，別忘了參加抽獎。

民眾如符合相關資格並取得抽獎序號，可至活動網頁http://www.eti.tw/PhoneRec/ 登入序號後，即可參加抽獎活動，抽獎登錄期限自10月1日起至11月13日中午日中午12點止，而這次回收舊手機將有機會獲得iPhone、Samsung Galaxy、ASUS ZenFone等新型手機。

▲環保署鼓勵民眾回收廢手機，自2019年起訂定每年10月為手機回收月。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

提醒民眾回收手機時，務必依照三步驟「檢」、「刪」、「排」讓您安心，第一步「檢」，定期檢視家中壞掉或不再使用的手機；第二步「刪」，回收手機前自行先刪除個資，避免個資外洩；將手機設回原廠設定或至各品牌手機官網或門市查詢刪除個資的方式；第三步「排」，將廢手機交付清潔隊、通路賣場、電信業及手機品牌門市回收管道。

環保局長饒忠表示，舊手機閒置在家中除了浪費也可能造成危險，手機內部其實隱藏有許多可用資源，如金、銀等有價金屬，因此，廢手機、旅充、鋰電池等都是要回收的資源回收項目；同時也溫馨提醒，民眾參加「手機回收月」活動，回收一支廢手機可獲得一個抽獎序號。此外，在將廢手機回收前，記得先將手機內的個人資訊及通訊資料清除乾淨，也別忘了取出外接的擴充記憶卡，小小動作做回收，保護個資不外洩。

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