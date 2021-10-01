北市28萬本國小練習本爆「有刺鼻異味」　教育局今公布檢驗結果

▲有家長指出，學生練習本有刺鼻異味，教育局緊急送驗，今日公布檢驗結果。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

日前有北市家長在臉書社團反映，拿到小孩從學校發的國語練習本時，發現有刺鼻異味，還有學生因此出現頭暈狀況，懷疑有甲醛殘留，引起家長恐慌。當時教育局表示，會把印刷品重新送檢一次。教育局今（1日）公布檢驗結果，印刷品殘留氣味為印製過程中油墨紙張自然揮發，再次檢測均無發現有甲醛殘留，請家長放心。

日前有家長在「小一聯盟」臉書專頁指出，朋友的小孩就讀大安區的公立國小，但該生在書寫國語甲乙本時，發生頭暈的狀況，後續有家長用專業工具檢測發現簿本甲醛超標。此事曝光後，引發不少家長恐慌，紛紛表示「這次的真的有很重的味道」、「有覺得國語甲乙本超臭！很刺鼻」。

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當時教育局表示，已緊急調查，並請廠商提供檢驗合格報告，雖檢驗未顯示含有有毒物質，但為了學生健康，該廠商印製的28萬本作業本，已立即暫停使用，並再次送驗。

▲北市教育局將有異味的生字本全面送驗。（圖／北市教育局提供）

教育局今日公布送驗結果，教育局說，教育局抽驗一至六年級各版本硬筆書法簿共13本送SGS進行檢驗。本案為求審慎，於送驗前已召開專家諮詢會議，針對採購招標流程、檢驗程序、抽樣數量及檢驗後之處遇原則進行確認。

教育局指出，9月29日已取得檢測報告，採用CNS12103:2019檢測方法，各抽檢本檢測結果並未測出甲醛含量，故無甲醛超標問題，可解家長疑慮，各校硬筆書法簿可恢復使用。

教育局說，印刷品殘留氣味為印製過程中油墨紙張自然揮發，本案印刷原料及本次檢測均無發現有甲醛殘留，請家長放心。

教育局也強調，未來於採購機制會調整招標模式，於評選階段納入材料、油墨及甲醛檢驗證明；針對出版品運送至學校後，應由各校先行協助將出版品進行盤整（包含盤點數量、通風處理等），對於作業簿本有印製錯誤或其他疑慮即時反映，俾利及時處理。





