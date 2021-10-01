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北市28萬本國小練習本爆「有刺鼻異味」　教育局今公布檢驗結果

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲有家長指出，學生練習本有刺鼻異味，教育局緊急送驗，今日公布檢驗結果。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

日前有北市家長在臉書社團反映，拿到小孩從學校發的國語練習本時，發現有刺鼻異味，還有學生因此出現頭暈狀況，懷疑有甲醛殘留，引起家長恐慌。當時教育局表示，會把印刷品重新送檢一次。教育局今（1日）公布檢驗結果，印刷品殘留氣味為印製過程中油墨紙張自然揮發，再次檢測均無發現有甲醛殘留，請家長放心。

日前有家長在「小一聯盟」臉書專頁指出，朋友的小孩就讀大安區的公立國小，但該生在書寫國語甲乙本時，發生頭暈的狀況，後續有家長用專業工具檢測發現簿本甲醛超標。此事曝光後，引發不少家長恐慌，紛紛表示「這次的真的有很重的味道」、「有覺得國語甲乙本超臭！很刺鼻」。

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當時教育局表示，已緊急調查，並請廠商提供檢驗合格報告，雖檢驗未顯示含有有毒物質，但為了學生健康，該廠商印製的28萬本作業本，已立即暫停使用，並再次送驗。

▲▼ 北市國小生字詞語簿全面送驗，以維護學生健康 。（圖／北市教育局提供）

▲北市教育局將有異味的生字本全面送驗。（圖／北市教育局提供）

教育局今日公布送驗結果，教育局說，教育局抽驗一至六年級各版本硬筆書法簿共13本送SGS進行檢驗。本案為求審慎，於送驗前已召開專家諮詢會議，針對採購招標流程、檢驗程序、抽樣數量及檢驗後之處遇原則進行確認。

教育局指出，9月29日已取得檢測報告，採用CNS12103:2019檢測方法，各抽檢本檢測結果並未測出甲醛含量，故無甲醛超標問題，可解家長疑慮，各校硬筆書法簿可恢復使用。

教育局說，印刷品殘留氣味為印製過程中油墨紙張自然揮發，本案印刷原料及本次檢測均無發現有甲醛殘留，請家長放心。

教育局也強調，未來於採購機制會調整招標模式，於評選階段納入材料、油墨及甲醛檢驗證明；針對出版品運送至學校後，應由各校先行協助將出版品進行盤整（包含盤點數量、通風處理等），對於作業簿本有印製錯誤或其他疑慮即時反映，俾利及時處理。



 

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