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自己種菜菜　社大和非營利幼兒園攜手把校園草皮變綠田

▲社大與學校合辦幼童食農教育，將校園草皮變成農田。（圖／南投縣政府提供）

▲社大與學校合辦幼童食農教育，將校園草皮變成農田（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

營養午餐中的青菜，學童自己就能在學校裡種出來嗎？南投縣濁水溪社區大學與竹山鎮前山國小及前山非營利幼兒園合作進行「前山幸福小綠田」計畫，將國小校園綠草皮改造為小綠田農場；校方希望在這片小綠田上開展出整合教育、生活和實作等富有多種意義的教育課程，帶給孩子更豐富多樣的生命體驗。

本計畫於9月22日正式啟動，縣府教育處社教科長陳秋雅與前山國小校長陳照明，率領幼兒園老師及學生家長們一起祭拜土地公祈福後，由家長操作中耕機進行整地翻土，吸引幼兒園小朋友圍觀；陳秋雅特別感謝濁水溪社大教師知識及學員的協力，將校園草地改造為小綠田，藉以推動食農教育，讓孩童親手體驗農耕，將友善農業的知能推展於幼兒園及國小。

▲社大與學校合辦幼童食農教育，將校園草皮變成農田。（圖／南投縣政府提供）

▲社大與學校合辦幼童食農教育，將校園草皮變成農田。（圖／南投縣政府提供）

前山非營利幼兒園長許益萍表示，一開始是小朋友們的發想，想要自己種菜吃，因此積極推動與計畫爭取，與家長們做溝通、吸引家長參與投入，又有社區大學與國小的協助，才能促成此件美事，真的在校園裡開發出綠田種植蔬果。

身兼濁水溪社區大學校長職務的陳照明表示，社區大學作為在地的終身學習機構，長久以來一直期望能將學校與社大的網絡資源串聯，創造更具有生活議題、公民參與精神的實作課程；平時即透過社大相關的課程及社團（農產栽培管理實務、社區綠巷弄-療癒植栽、安全農產栽培社團及社區綠廚房社團），結合12年國教的理念，加上與前山國小108課綱的校訂課程也是以在地農產為主軸，所以有長期合作在校園推動食農教育。
 

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