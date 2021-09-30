岸田文雄替安倍晉三擋酒一戰成名　獲讚救了台日關係

▲岸田文雄曾在台灣幫安倍晉三擋酒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京29日專電

日本執政黨自由民主黨總裁（黨主席）選舉由前政調會長岸田文雄當選，將成新首相。岸田能大贏，背後有前首相安倍晉三幫助；岸田曾在台灣幫安倍擋酒，一人力戰眾立委，獲讚因好酒量救了台日關係。

岸田今天在自民黨總裁選舉獲勝，成為自民黨第27任總裁，預料10月4日臨時國會將被指名為新首相，成為日本第100任首相。

日本電子報「政治知新」今年3月5日曾報導岸田的為人，指他富有人情味，也有很多故事插曲。譬如，岸田是大酒豪（海量），喝再多也不會醉，他曾運用這樣的「特長」，在安倍年輕時替安倍擋酒，化解安倍的危機，也因此打造了今日的台日互信關係。

報導引述大下英治的著作「大宏池會的逆襲」指出，岸田曾靠豪飲救了安倍和台日關係。

日本與中國在1972年9月外交正常化（建交）後，自民黨青年局就成為自民黨對台灣的窗口，與台灣交流密切。

1997年3月，自民黨青年局長安倍晉三等組成的議員團訪問台灣，此行除了安倍之外，還有眾議員岸田、小此木八郎、濱田靖一、河野太郎等人。

時值前總統李登輝執政時期，安倍率團到台灣交流，出席晚宴之際，很多好酒陸續被拿出來款待貴賓。但安倍、濱田、小此木酒量都很差，再怎麼努力頂多就是喝一杯啤酒或紅酒的程度。

報導指出，在台灣，如果東道主以美酒款待貴賓的話，要一飲而盡才是懂禮數，於是岸田就挺身出來擋酒，打通關。當時台灣的立法委員個個酒量很好，對日本貴賓展開「乾杯」攻擊前，日方就由岸田一一接招，不論是啤酒、紹興酒、酒精濃度逾60度的茅台酒等，岸田喝了很多，且都是乾杯，一飲而盡。

報導還說，岸田酒量好一事早就為人所知，但在台灣發揮喝酒特長的這樁「酒豪傳說」後來一直被人傳誦。台灣方面對於岸田那麼會「拼酒」的豪邁作風，加深對他這位政治人物的信賴感。當時岸田喝了很多混酒也沒醉意，憑他的酒量，一年頂多只有一、兩次會喝到茫的程度。

此外，岸田在他的著作「岸田願景」中描寫，他擔任外務大臣時，知道俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）喜歡喝日本酒，有一次知道拉夫羅夫在生日3月21日會訪日，他就幫拉夫羅夫慶生，並贈送三得利的「響21」。

拉夫羅夫當時很驚喜說：「哇，是日本的威士忌。」後來拉夫羅夫回禮，送他一本中世紀的書籍。岸田問：「是什麼書？杜斯妥也夫斯基？」拉夫羅夫笑著翻開封面，裡面有一瓶伏特加酒。拉夫羅夫說：「我想文雄會比較喜歡這，不是喜歡書。」

岸田被認為做人很講義氣、很大方，有點搞笑，但堪稱豪放磊落的英雄人物。安倍在試吃食物時會不斷稱讚「美味多汁」，看起來帶點可愛氣息，富魅力，而岸田也是這樣的人。

岸田與安倍都是在1993年眾議院大選首度當選，雖然岸田是自民黨內宏池會（岸田派）會長、安倍隸屬於細田派，兩人雖屬不同派閥但交情很好。安倍執政時，岸田被延攬擔任外務大臣、防衛大臣等要職。