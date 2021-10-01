等不到新冠第二劑「先打流感疫苗」　醫：可降低24%重症風險

▲台灣家庭醫學會理事長、台北榮總副院長黃信彰。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

流感疫苗632萬8250劑今（1）日起分二階段開打，與此同時，新冠疫苗一二劑也依年齡層和意願登記分配接種。台灣家庭醫學會理事長、台北榮總副院長黃信彰表示，根據多項國際研究顯示，流感疫苗可降低24%新冠肺炎機率與重症風險，建議還在等第二劑或尚未排到第一劑的民眾，可以先打流感疫苗獲得一部分保護力。

台灣家庭醫學醫學會因應新冠疫情，做了民眾疫苗認的調查，發現無論是新冠或流感疫苗，保護力是民眾選擇疫苗的第一考量，有超過九成的人知道新冠疫苗會因為製作方式不同，影響其保護力和效力；但僅有七成的人知道流感疫苗其實也因製作方式不同，影響其保護力。

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黃信彰提醒，流感疫苗主要為預防流感病毒大流行外造成的重症、死亡與相關家庭社會負擔外，自從新冠病毒崛起，國外研究同時發現施打流感疫苗不僅可以降低新冠肺炎感染率，也可降低新冠肺炎重症和住院率，國內研究也證實了這項論點；因此民眾應視自我狀況選擇高保護力疫苗並及早預約施打，提升自我保護。

▲疾管署流感疫苗開打記者會。（圖／疾管署提供）



全球不斷出現新冠病毒持續變異，要達到群體免疫顯然還要花更多的時間方可達成，現在全球專家首要的目標為增加新冠疫苗完成2-3劑施打覆蓋率以降低新冠肺炎重症和死亡率。

台灣目前新冠疫苗第二劑覆蓋率偏低狀況下，流感疫苗的施打更為防疫關鍵。黃信彰提到，根據問卷調查，年齡在35-45歲家長自費施打流感疫苗的比例也只有20.3%，許多人上有老下有小，卻無任何保護力，建議若還沒排到流新冠疫苗，可從自費流感疫苗先打起減少家庭群聚感染和長者感染重症的風險。

因應新冠疫苗與流感疫苗同時開打，流感疫苗和新冠疫苗施打要間隔七天，黃信彰也建議，民眾可以在10月初快點預約施打流感疫苗，一周後剛好銜接上第二劑新冠疫苗，補足疫苗空窗期。